Усі авто - з обмежувачами швидкості з 2022 року. Як ЄС пильнує безпеку на дорогах

Копирайт изображения PA

Технологія обмеження швидкості, схоже, стане обов'язковою для всіх автомобілів, проданих у Європі з 2022 року. Європейська комісія попередньо схвалила нові правила.

Активісти привітали цей крок, заявивши, що він врятує тисячі життів.

За новими правилами, європейські автомобілі зобов'яжуть мати систему "розумної" корекції швидкості (ISA), вдосконалені екстрені гальма та технологію, яка перешкоджатиме виїзду авто за межі смуги.

"Щороку на наших дорогах гине до 25 тисяч людей. Причина абсолютної більшості цих подій - людський фактор", - заявила єврокомісар Ельжбета Беньковська.

"Із цими новими системами безпеки, а вони стануть обов'язковими, ми зможемо домогтися ефекту, який можна порівняти з результатом запровадження обов'язкових ременів безпеки", - наголошує вона.

У Британії, за статистикою, на дорогах щороку гине близько 1 700 людей. За даними доброчинної організації Brake, приблизно до кожної четвертої смерті призводить перевищення швидкості.

В Україні кількість загиблих на дорогах значно вища: 2018 року, за даними Нацполіції, в дорожніх аваріях загинули понад 3,3 тисячі людей.

Без "сліпих зон"

Серед інших заходів безпеки, які планують зробити обов'язковими для європейських автомобілів, вантажівок і автобусів, називають систему попередження про те, що водій засинає або відволікся, наприклад, через смартфон.

Автівки також муситимуть оснастити бортовим самописцем, подібним до "чорного ящика" в літаках, щоб в разі аварії було легше розібратися.

Крім того, водіям автобусів і вантажівок обіцяють, що у них завдяки новим технологіям більше не буде "сліпих зон".

До 2038 року кількість серйозних травм під час ДТП має зменшитися на 140 тисяч. Європейське агентство з транспортної безпеки схвалює ці плани.

Однак остаточно ухвалити нові норми зможуть тільки через кілька місяців.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.