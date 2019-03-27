Італія надає громадянство мігранту, який допоміг врятувати десятки дітей

Копирайт изображения AFP Image caption 13-літній Рамі Шехата попередив поліцію про захоплення шкільного автобусу, чим допоміг врятувати життя десятків школярів

Італія надає громадянство хлопцю-мігранту, який допоміг врятувати десятки своїх однокласників з автобуса, захопленого і спаленого водієм біля Мілана минулого тижня.

13-літній Рамі Шехата повідомив поліцію про захоплення автобуса телефоном, який він сховав від водія. В усіх дітей той забрав телефони.

Рамі Шехата та ще 50 дітям вдалося вибратися з палаючого автобуса через вікна, які розбили ззовні поліцейські.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Рамі заслуговує на італійське громадянство за героїчний вчинок, повідомляє італійське агентство Ansa.

"Так громадянству для Рамі, він мені неначе син, і він показав, що розуміє цінності цієї країни", - сказав Сальвіні ANSA.

Рамі Шехата, чий батько мігрував з Єгипту до Італії 2001 року, народився в країні, але не має документів.

Відповідно до італійського законодавства, діти, що народилися від батьків-іммігрантів, не мають права на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.

Інший хлопець, Адам Ель-Хамамі, який є марокканським іммігрантом, також допоміг порятунку дітей, зателефонувавши поліції.

Його батько, Халід Ель-Хамамі, сказав, що його сину також слід надати італійське громадянство.

"Адам - чуйний хлопчик, і він був дуже засмучений, що всі, навіть у школі, говорять про його друга, але не про нього", - сказав він.

Італійські чиновники не коментують, чи нададуть Адаму італійський паспорт.

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні погодився надати 13-літньому Рамі Шехата італійське громадянство

Раніше повідомлялося, що Маттео Сальвіні не хотів робити виняток із законодавства для Рамі Шехата.

Але, виступаючи у вівторок, Сальвіні, схоже, змінив свою позицію, заявивши, що імміграційні закони "можна подолати" за "досягнення або мужні вчинки", повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Віце-прем'єр Італії Луїджі ді Майо повідомив, що "радий" тому, що переконав Маттео Сальвіні надати громадянство хлопцю.

Загалом п'ятьох хлопців, які намагалися врятувати однокласників, запросили на зустріч з керівником МВС. Окрім Рамі та Адама, серед них Фабіо, який намагався спілкуватися з терористом і відмовити його від планів, та Ніколо, який запропонував нападнику залишити лише його одного заручником.

Усі хлопціі запросили на матч збірних Італії та Ліхтенштейну з футболу в рамках відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу-2020, під час якого вони змогли поспілкуватися з гравцями італійської збірної.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адам та Рамі зустрілися з Джорджо Кьєлліні, капітаном італійської збірної з футболу

Як відбувалося захоплення автобусу

20 березня поблизу Мілану водій шкільного автобуса, який мав відвезти 51 дитину та одного вчителя до спортивного центру, раптово змінив маршрут руху.

"Ніхто не виживе!", - сказав водій дітям, згідно з інформацією італійської поліції.

Він відібрав в школярів мобільні телефони, а деяких з них зв'язав.

Поліція, якій повідомили про захоплення автобуса, спробувала перехопити його. Автобус протаранив поліцейські автомобілі перед тим, як сповільнити рух.

Водій розбризкав бензин в автобусі, але поліція змогла розбити задні вікна і випустити пасажирів, перш ніж вогонь охопив автобус.

В дітей не було серйозних поранень, але 14 з них отруїлися димом.

Водій автобусу, 47-літній італійський громадянин сенегальського походження Усейну Су, був арештований.

Газета La Repubblica повідомляє, що перед захопленням автобуса водій завбачливо забрав всі молотки, якими розбивають вікна у випадку ДТП.

Копирайт изображения AFP Image caption Дітям вдалося втекти з палаючого автобуса через задні вікна, які розбили поліцейські

Як водій пояснює свій вчинок

Усейну Су заявив школярам під час захоплення, що на такі дії його спонукає смерть африканських мігрантів, які перетинають море. Представник поліції також повідомив, що під час протистояння він кричав "зупинить смерті на морі, я здійсню різанину".

Уряд Італії влітку 2018 року зайняв жорстку позицію щодо міграції з північної Африки, обмеживши операції з пошуку та порятунку біженців на морі.

Міністр внутрішніх справ Сальвіні, головний архітектор цієї політики, назвав підозрюваного "сенегальцем з італійським громадянством", а не італійцем.

Чиновники МВС розглядають можливість скасування його італійського громадянства.

Копирайт изображения Italian Police / AFP Image caption Усейну Су заявив поліцейським, що захоплення автобусу було його "особистим рішенням"

Альберто Нобілі, голова контртерористичного підрозділу в прокуратурі Мілана, заявив, що підозрюваний не пов'язаний із забороненими організаціями.

За його словами, підозрюваний пояснив свій вчинок так: "Це був мій особистий вибір, я більше не можу бачити, як дітей розривають акули в Середземному морі, мертвих вагітних жінок".

Відомо також, що водій має судимість за сексуальне насильство, що призвело до однорічного позбавлення волі, і засудження за водіння в нетверезому стані, сказав пан Нобілі.

Зараз триває розслідування, як підозрюваний з судимістю міг стати водієм шкільного автобуса.

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