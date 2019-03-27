Як у Швеції долають стигму щодо менструації на роботі

Image caption "Менструація завжди існуватиме, тож краще просто знати як дати цьому раду, а не вдавати, що нічого не відбувається", - каже Джозефін Еклунд

Футбольний стартап у шведському Гетеборзі прагне стати першою компанією у Швеції, яка отримає сертифікат "компанія, дружня до менструації". Але наскільки персонал справді готовий говорити про місячні?

Голова компанії Forza Football Патрік Арнессон розповідає, що "взагалі не думав про менструальний цикл", аж поки одна зі співробітниць не запропонувала фірмі взяти участь у пілотному проекті, що має на меті подолати табу навколо теми менструації.

"Ніхто ніколи не казав мені, що має піти додому через ПМС, - каже пан Арнессон. - А потім я зрозумів, що проблема існує, а я навіть і не думав про це".

ПМС або передменструальний синдром - це назва симптомів, які відчувають деякі жінки перед місячними, зокрема зміни настрою, знервованість, роздратування та втому. Нерідко жінки також відчувають головний біль та спазми перед менструацією або під час неї. У кожної жінки симптоми можуть відрізнятися і час від часу змінюватися.

Проектом у Гетеборзі опікується громадська організація Mensen (Menses), яка наприкінці минулого року отримала грант на суму 530 000 крон ($58 400) від державного агентства гендерної рівності Швеції.

Image caption Жінок заохочують говорити колегам, що вони не можуть прийти на роботу через ПМС

З початку березня організація запрошує весь персонал на обговорення теми менструації та відповідні семінари. Результати візьмуть за основу сертифікаційної програми, яку організація прагне запровадити на національному або навіть міжнародному рівні.

"Нам є про що поговорити"

Керівниця проекту Mensen Клара Рідстрьом каже, що хоча Швеція має хорошу репутацію щодо підтримки прав жінок, у багатьох компаніях досі існує стигма щодо обговорення теми менструації.

"Але це те, про що треба говорити, оскільки це нормальна функція організму. Це як коли у вас спрага, треба попити води, або якщо ви голодні, то треба піти на обід", - пояснює пані Рідстрьом.

У Forza Football, де працює 60 співробітників, третина з яких - жінки, вже запровадили деякі зміни - наприклад, розмістили в туалетах компанії безкоштовні санітарно-гігієнічні продукти.

Image caption "Я зрозумів, що проблема існує, а я навіть і не думав про це", - каже засновник Forza Football Патрік Арнессон

Для всього персоналу також запровадили гнучкий робочий графік, щоб працівники самі обирали години роботи або працювали з дому, коли забажають.

Жінок заохочують казати колегам, коли вони вирішують не приходити на роботу через ПМС або навіть заздалегідь повідомляти про свій цикл та симптоми іншим, якщо їм комфортно про це говорити.

"Я справді стаю сумною і втрачаю всю впевненість у собі. Важко проводити зустрічі, на яких треба бути зосередженою та позитивною", - каже розробниця програмного забезпечення і менеджерка проектів Ліза Хаммарстрьом.

Вона розповідає, що їй стало легше говорити про свої симптоми з того часу, як Forza Football взяла участь у проекті Mensen.

Колеги не проти, коли перед менструацією вона бере на себе менше навантаження, оскільки решту місяця вона працює дуже продуктивно.

Image caption "Мені простіше, коли люди знають, що відбувається", - каже Ліза Хаммарстрьом

"Я зрозуміла, що мені простіше, коли люди знають, що відбувається і як це впливає на твою роботу", - каже пані Хаммарстрьом.

Як до цього ставляться чоловіки?

Менеджер по роботі з клієнтами Маноло Обая визнає, що для деяких чоловіків обговорювати місячні на робочому місці було трохи "ніяково".

"Коли жінки перебувають під впливом гормонів, чи не є це виправданням, щоб нічого не робити? Мені важко сказати, оскільки я ніколи не був на їхньому місці", - каже пан Обая, додаючи, що сподівається отримати більше інформації завдяки проекту.

"Гадаю, важливо, щоб усі зрозуміли, що деякі дівчата страждають більше за інших і що нам треба намагатися зрозумінням ставитися до таких ситуацій", - каже менеджер.

Хоча Forza Football наразі єдина компанія, яка працює над отриманням сертифікату, інформація у ЗМІ щодо проекту вже заохотила й інші компанії наслідувати її приклад.

Кілька стартапів у Гетеборзі віднедавна надають співробітницям безкоштовні продукти гігієни та знеболювальні.

Image caption "Важливо, щоб усі зрозуміли, що деякі дівчата страждають більше за інших", - каже Маноло Обая

У Стокгольмі піар-агенція A Perfect Day Media спричинила галас у місцевій пресі, запропонувавши своїм працівницям внести дні свого циклу у файл для спільного доступу.

Далі ідеї проект не пішов, але в компанії кажуть, що шукають подальших можливостей для більш відкритого обговорення щодо менструацій.

"Найважливіше, щоб жінки не відчували, що мусять мовчати або стидатися своїх місячних", - каже засновниця агенції Аманда Шульман.

"Ми багато працюємо над тим, щоб у жінок були такі самі права, як у чоловіків, але реальність відрізняється для багатьох жінок, які страждають від ПМС, передменструальної дисфорії або ендометріозу. Для нас це важлива боротьба", - пояснює засновниця компанії.

Втім, деякі критикують ініціативи щодо менструальних прав.

Колумніст шведської газети Svenska Dagbladet Івар Арпі, який зараз пише книгу про гендерну ідеологію, вважає, що ідея того, що жінкам потрібне особливе ставлення, живить старі антифеміністичні аргументи про те, що чоловіки та жінки не рівні, оскільки "жіноче тіло не може працювати належним чином впродовж усього місяця".

Image caption "Не думаю, що мої місячні - це справа мого начальника", - каже журналістка Лінда Норлунд

Для інших основним питанням є приватність.

"Не думаю, що мої місячні мають обходити мого начальника, і гадаю, що на робочому місці важливо підтримувати професійну атмосферу і не переходити на особисте", - каже журналістка шведської газети Expressen Лінда Норлунд.

Бракує знань

Джозефін Еклунд, яка працює у відділі брендингу Forza Football, каже, що навіть освіченим жінкам може бракувати знань про ПМС та передменструальну дисфорію.

Вона сама потерпала від сильного головного болю та втоми, які раніше не пов'язувала з менструальним циклом. "Я завжди брала два відгули на місяць", - пояснює пані Еклунд.

Вона розповідає, що зрештою почала вести нотатки і помітила, що її самопочуття справді пов'язане з її місячними.

"Менструація завжди існуватиме, тож краще знати як дати цьому раду, а не вдавати, що нічого не відбувається", - каже пані Еклунд.

Image caption Досі існує стигма щодо обговорення теми менструації, каже Клара Рідстрьом з Mensen

Клара Рідстрьом з Mensen сподівається, що проект також заохотить чоловіків бути більш відкритими стосовно свого здоров'я та самопочуття на робочому місці.

"Це відкриває простір для обговорення інших питань, які стосуються чоловічого організму або оточення на роботі в цілому. Тож гадаю, що це стосується кожного", - каже пані Рідстрьом.

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