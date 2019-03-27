Копирайт изображения Lutfiye Zudiyeva Image caption Усі обшуки почалися майже одночасно

У середу, 27 березня, пройшли масові обшуки в будинках кримських татар на анексованому Росією півострові.

Як повідомляють активісти правозахисного руху "Кримська солідарність", це відбулось у 27 будинках на території Сімферопольського, Красногвардійського та Білогірського районів Криму.

За інформацією відділу громадських зв'язків кримського управління ФСБ Росії, затримано 20 людей.

Щодо всіх затриманих під час слідчих дій відкрили кримінальну справу за частиною 1 або 2 статті 205.5 карного кодексу Росії - "організація або участь у діяльності терористичної організації".

Мова йде про панісламістське угруповання "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яке в Росії визнане терористичним і заборонене. Аналогічні справи вже неодноразово відкривали в Криму за останні чотири роки.

За інформацією, яку вдалося отримати від родичів затриманих кримських татар, обшуки у всіх почалися практично одночасно - близько шести годин ранку за місцевим часом. Тоді ж новина про спецоперацію з'явилася на сторінці центру громадських зв'язків ФСБ Росії.

"У рамках проведеної спеціальної операції в Республіці Крим припинено діяльність структури міжнародної терористичної організації (МТО) "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" (заборонена в Росії рішенням Верховного Суду РФ у 2003 році), затримано 20 людей з-поміж її очільників та рядових учасників… Із застосуванням конспірації під час зібрань вони розповсюджували серед мешканців півострова терористичну ідеологію", - йдеться у прес-релізі відомства.

Копирайт изображения Lutfiye Zudiyeva Image caption У ФСБ заявили, що обшуки пов'язані з діяльністю терористичної організації "Хізб ут-Тахрір"

Друзі та знайому затриманих відкидають їхню причетність до тероризму.

Навпаки, вони говорять про громадську пасіонарність зазначених людей. Усі, хто зазнав обшуків, за інформацією кримських активістів, активно допомагали місцевим політв'язням та їхнім родинам, правозахисникам, ходили на судові засідання та одиночні пікети, протестуючи проти репресій.

Після того, як інформація про обшуки поширилася в соціальних мережах, біля будинків, де проводилися слідчі дії, стали збиратися люди. Дехто знімав те, що відбувалося на камеру смартфона, деякі читали мусульманські молитви, інші намагалися говорити з силовиками, які оточили квартали, які, втім, на всі питання відповідали мовчанням.

"У Криму люди традиційно приходять у таких випадках до будинків. Куди приїздять силовики. Це здебільшого друзі, сусіди тих людей або просто небайдужі, які прийшли підтримати своїх співвітчизників", - повідомив BBC News Україна один з присутніх.

Практично у всіх випадках атмосфера біля будинків, де тривали слідчі дії, була напруженою. Не обійшлося і без затримань. До будинку Рустема Шейхалієва - одного з підозрюваних під'їхав наряд поліції. Поліцейський, який вийшов з автомобіля, заявив, що люди, які стоять біля воріт будинку, порушують законодавство Росії про публічні зібрання і став вимагати від них розійтися.

Присутні в різкій формі почали почали сперечатися з поліцейським, після чого силовики "висмикнули" з натовпу двох людей, поклали їх на землю, а згодом затримали.

На момент написання матеріалу їхня подальша доля була невідома.

Копирайт изображения Lutfiye Zudiyeva Image caption Біля будинків, де проводили обшуки, зібралися люди

Активісти руху "Кримська солідарність" зазначають, що на жодному з обшуків у середу не був присутній адвокат. Попри те, що в низці випадків захисники перебували в кількох метрах від будинку, силовики відмовлялися пропускати їх всередину.

"Коли батько спитав, чи можна адвоката, йому відповіли, що адвокат йому не надається, тому що його ще ні в чому не звинувачують", - розповів Омар Абдулгазієв, син затриманого Тофіка Абдулгазієва.

За відсутності адвоката під час проведення обшуку, як розповідають родичі затриманих кримських татар, силовики "виявили" в їхніх будинках літературу, яку до цього там не бачив жоден з членів їхніх родин. Книги, за їхніми словами, знаходили або десь у підсобних приміщеннях, або в кімнаті, де в певний момент силовики перебували самі. Люди припускають, що заборонену літературу могли підкинути.

До другої години дня практично всі обшуки завершилися. Тоді стало відомо про те, що з 24 людей, стосовно яких відкрили кримінальні справи, четверо відсутні. Їх не було вдома під час проведення слідчих дій.

"Резмі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Едем Яячіков і Владлен Абдулкадиров були відсутні вдома, коли до них прийшли силовики. Їх шукали в будинках їхніх родичів і не знайшли. Потім почали просто оглядати кожний будинок у мікрорайоні, де вони жили, наряди ДІБДР стоять на в'їзді та виїзді до мікрорайону, перевіряють автомобілі. Ціла спецоперація для того, щоб упіймати", - розповів один з кримських активістів.

Зв'язатися з кимсь із вказаних чотирьох осіб або їхніх родичів BBC не вдалося. Їхнє місце перебування досі залишається невідомим.

Копирайт изображения Lutfiye Zudiyeva Image caption Суди в Сімферополі того ж дня обрали запобіжний захід для частини затриманих

Низку справ, за інформацією адвокатів, одразу передали до Київського районного суду Сімферополя. Це означає, що цього ж дня суд обиратиме запобіжний захід щодо деяких затриманих. Традиційно, кажуть адвокати, суд задовольняє клопотання слідства і виносить рішення про взяття підозрюваних під варту.

За інфомацією активістки Лутфіє Зудієвої, суд вже обрав запобіжний захід для кількох затриманих. Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, Тофіка Абдулгазієва та Рустема Сейтхалілова заарештували до 15 травня. Їх звинувачують в участі у "Хізб ут-Тахрір".

Серія обшуків в будинках кримських татар, які провели в середу, 27 березня, - далеко не перша. Переслідування ймовірних членів панісламістської організації "Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі" почалося через рік після анексії Криму Росією. На початку 2015 року затримали першу "севастопольську четвірку" кримських татар, які вже засуджені і відбувають покарання в різноманітних колоніях на території материкової Росії.

До цього дня заарештованими та звинуваченими у зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" були 34 особи.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.