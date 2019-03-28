Під картиною-імітацією виявили версію шедевра Боттічелі
Експерти, які реставрували ймовірну імітацію картини Боттічеллі, виявили, що воно насправді була створена саме у майстерні майстра Ренесансу.
Роботу вважали більш пізньою копією "Мадонни гранату", яку Сандро Боттічеллі намалював в 1487 році.
Проте реставратори з благодійної організації English Heritage змінили свою думку після того, як стерли з картини густу жовту оліфу.
Комплексні дослідження показали, що картина була створена у майстерні Боттічеллі у Флоренції у XV столітті.
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В English Heritage повідомили, що проконсультувалася в експертів з Музею Вікторії та Альберта та Національної галереї, аби підтвердити походження картини.
Рейчел Тернбулл, старша реставраторка з English Heritage, зазначає: "Стилістично вона (картина. - Ред.) була надто подібною, аби бути імітацією, це той самий період, технічно правильно виконано, і намальовано на деревині тополі, матеріалі, який зазвичай використовувався в той час".
"Після видалення жовтої оліфи, рентгенівського та інфрачервоного обстеження виявили оригінальну картину, зокрема зміни остаточної композиції, які є нехарактерними для прямої імітації", - додає вона.
Картину вважали більш пізньою копією авторства невідомого художника, тому що вона відрізнялася деталями від великого оригіналу, який демонструється у галереї Уффіці у Флоренції.
"Боттічеллі, як і інші флорентійські художники, мав активну студію, яка робила версії та адаптації робіт, які були популярними, імовірно за нижчими цінами", - пояснює професор Пол Джоаннідес, почесний професор історії мистецтв в Кембриджському університеті.
"Лише віднедавна, з появою більш високорозвинених методів технічного обстеження, статус таких картин може бути - принаймні, певною мірою - визначений", - додає він.
Ця картина, що перебуває у Ranger's House у Гринвічі, відтепер вважається найближчою версією шедевра Боттічеллі 1487 року.
На ній зображений смуток Діви Марії, що тримає дитину-Христа та гранат. Оточують Діву Марію ангели.
Картина була придбана алмазним магнатом Юліусом Вернером в 1897 році, і зберігалася на його віллі в Гринвічі.
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