Під картиною-імітацією виявили версію шедевра Боттічелі

Копирайт изображения English Heritage Image caption Реставратори відчистили картину від бруду та жовтої оліфи і виявили найближчу копію відомої роботи Боттічеллі

Експерти, які реставрували ймовірну імітацію картини Боттічеллі, виявили, що воно насправді була створена саме у майстерні майстра Ренесансу.

Роботу вважали більш пізньою копією "Мадонни гранату", яку Сандро Боттічеллі намалював в 1487 році.

Проте реставратори з благодійної організації English Heritage змінили свою думку після того, як стерли з картини густу жовту оліфу.

Комплексні дослідження показали, що картина була створена у майстерні Боттічеллі у Флоренції у XV столітті.

В English Heritage повідомили, що проконсультувалася в експертів з Музею Вікторії та Альберта та Національної галереї, аби підтвердити походження картини.

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Рейчел Тернбулл, старша реставраторка з English Heritage, зазначає: "Стилістично вона (картина. - Ред.) була надто подібною, аби бути імітацією, це той самий період, технічно правильно виконано, і намальовано на деревині тополі, матеріалі, який зазвичай використовувався в той час".

"Після видалення жовтої оліфи, рентгенівського та інфрачервоного обстеження виявили оригінальну картину, зокрема зміни остаточної композиції, які є нехарактерними для прямої імітації", - додає вона.

Картину вважали більш пізньою копією авторства невідомого художника, тому що вона відрізнялася деталями від великого оригіналу, який демонструється у галереї Уффіці у Флоренції.

Копирайт изображения English Heritage Image caption Хоча картина менше, ніж оригінал, вона дуже детальна, з золотим листом в ореолі Марії і крилами ангелів

"Боттічеллі, як і інші флорентійські художники, мав активну студію, яка робила версії та адаптації робіт, які були популярними, імовірно за нижчими цінами", - пояснює професор Пол Джоаннідес, почесний професор історії мистецтв в Кембриджському університеті.

"Лише віднедавна, з появою більш високорозвинених методів технічного обстеження, статус таких картин може бути - принаймні, певною мірою - визначений", - додає він.

Ця картина, що перебуває у Ranger's House у Гринвічі, відтепер вважається найближчою версією шедевра Боттічеллі 1487 року.

На ній зображений смуток Діви Марії, що тримає дитину-Христа та гранат. Оточують Діву Марію ангели.

Картина була придбана алмазним магнатом Юліусом Вернером в 1897 році, і зберігалася на його віллі в Гринвічі.

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