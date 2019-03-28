‪Вакарчук проти Зеленського? Соцмережі про флешмоб "Не по приколу"

Копирайт изображения facebook.com/sviatoslav.vakarchuk Image caption Святослав Вакарчук закликав українців робити на виборах відповідальний вибір, а не голосувати по приколу

Заклик музиканта Святослава Вакарчука "голосувати не по приколу" на президентських виборах став однією з найбільш обговорюваних тем в соцмережах.

"Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє - це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність - не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче", - наголосив музикант у відеозверненні, яке подивилися вже майже 700 тисяч раз.

Дехто з користувачів схвалює заклик Святослава Вакарчука і вважає його закликом голосувати проти Володимира Зеленського. Інші кажуть, що музикант давно запізнився з висловленням власної позиції і переоцінює свою роль в історії.

Однією з перших на звернення відреагувала команда Володимира Зеленського і в цій реакції легко побачити алюзію на пристрасть Юлії Тимошенко до хот-догів. В дописі також виокремлені букви ПОП, які повторюють ініціали чинного президента.

Заклик Святослава Вакарчука підтримали кілька відомих українців, серед них письменник та поет Сергій Жадан.

"Зараз 2019. Мені тридцять і я вперше в житті йду на вибори. І голосую не по приколу", - пише письменник і сталкер Маркіян Камиш.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко підтримала слова "кумира мільйона українців" і закликала не зраджувати Україну та українську армію.

Блогер Андрій Смолій вважає, що Святослав Вакарчук фактично закликав не голосувати за Володимира Зеленського і вважає це добрим сигналом, бо, на його думку, цей кандидат не розуміє елементарних речей у функціонуванні держави.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Святославу Вакарчуку вдалося порушити ідилію виборців Володимира Зеленського, які вже готові відкорковувати шампанське.

Підтримали заклик музиканта і деякі користувачі, які раніше критикували його.

Натомість журналіст Сергій Костеж пов'язує кампанію #‎ГолосуюНепоПриколу з Банковою.

Політолог-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що беззмістовні заяви та переоцінка власної ролі в історії одним з українських музикантів втілилися в пафосний передвиборчий текст, який можна узагальнити словами "на його місці мав бути я".

Журналіст Дмитро Литвин кепкує зі Святослава Вакарчука, називає його "найбільш кумедним приколом" виборів і водночас "деструктивним явищем", оскільки, як вважає він, музиканту не вистачило сміливості зайняти чітку позицію на виборах та підтримати когось з кандидатів.

Журналістка Наталія Влащенко вважає, що всі потуги Святослава Вакарчука поза сценою врешті-решт зводяться до нуля.

Дехто з користувачів звертає увагу, що українці, яким не подобається досвід кандидата-коміка, водночас дослухаються до порад музиканта.

Політолог Володимир Горбач захищає Святослава Вакарчука і водночас називає кампанію "грою на пониження Зе"

А деякі користувачі соцмереж глузують зі ставлення музиканта до конкретики в його виступах.

Звернення Святослава Вакарчука також призвело до появи кількох мемів в соцмережах.

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