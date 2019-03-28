Вакарчук проти Зеленського? Соцмережі про флешмоб "Не по приколу"
Заклик музиканта Святослава Вакарчука "голосувати не по приколу" на президентських виборах став однією з найбільш обговорюваних тем в соцмережах.
"Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє - це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність - не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче", - наголосив музикант у відеозверненні, яке подивилися вже майже 700 тисяч раз.
Дехто з користувачів схвалює заклик Святослава Вакарчука і вважає його закликом голосувати проти Володимира Зеленського. Інші кажуть, що музикант давно запізнився з висловленням власної позиції і переоцінює свою роль в історії.
Однією з перших на звернення відреагувала команда Володимира Зеленського і в цій реакції легко побачити алюзію на пристрасть Юлії Тимошенко до хот-догів. В дописі також виокремлені букви ПОП, які повторюють ініціали чинного президента.
Заклик Святослава Вакарчука підтримали кілька відомих українців, серед них письменник та поет Сергій Жадан.
"Зараз 2019. Мені тридцять і я вперше в житті йду на вибори. І голосую не по приколу", - пише письменник і сталкер Маркіян Камиш.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко підтримала слова "кумира мільйона українців" і закликала не зраджувати Україну та українську армію.
Блогер Андрій Смолій вважає, що Святослав Вакарчук фактично закликав не голосувати за Володимира Зеленського і вважає це добрим сигналом, бо, на його думку, цей кандидат не розуміє елементарних речей у функціонуванні держави.
Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Святославу Вакарчуку вдалося порушити ідилію виборців Володимира Зеленського, які вже готові відкорковувати шампанське.
Підтримали заклик музиканта і деякі користувачі, які раніше критикували його.
Натомість журналіст Сергій Костеж пов'язує кампанію #ГолосуюНепоПриколу з Банковою.
Політолог-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що беззмістовні заяви та переоцінка власної ролі в історії одним з українських музикантів втілилися в пафосний передвиборчий текст, який можна узагальнити словами "на його місці мав бути я".
Журналіст Дмитро Литвин кепкує зі Святослава Вакарчука, називає його "найбільш кумедним приколом" виборів і водночас "деструктивним явищем", оскільки, як вважає він, музиканту не вистачило сміливості зайняти чітку позицію на виборах та підтримати когось з кандидатів.
Журналістка Наталія Влащенко вважає, що всі потуги Святослава Вакарчука поза сценою врешті-решт зводяться до нуля.
Дехто з користувачів звертає увагу, що українці, яким не подобається досвід кандидата-коміка, водночас дослухаються до порад музиканта.
Політолог Володимир Горбач захищає Святослава Вакарчука і водночас називає кампанію "грою на пониження Зе"
А деякі користувачі соцмереж глузують зі ставлення музиканта до конкретики в його виступах.
Звернення Святослава Вакарчука також призвело до появи кількох мемів в соцмережах.
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