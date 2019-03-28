Жінка народила двійню через місяць після першої дитини. Як це можливо?

Копирайт изображения iStock Image caption Аріфа Султана не знала, що вагітна двійнею

У Бангладеш жінка народила близнюків майже через місяць після того, як народила хлопчика раніше терміну, розповіла BBC її лікарка.

20-річна Аріфа Султана народила дитину наприкінці лютого, але вже через 26 днів знову звернулася до лікарні, відчувши біль у животі.

Лікарі виявили, що жінка вагітна близнюками, які перебували у її другій матці. Медикам довелося зробили їй кесарів розтин.

Як передає кореспондент BBC Іветта Тан, близнюки народились абсолютно здоровими й незабаром матір із дітьми виписали з лікарні.

"Ми були шоковані"

Аріфа Султана, яка проживає в сільській місцевості країни, народила свою першу дитину в лікарні медичного коледжу в місті Кхулна.

Через 26 днів вона поскаржилася на біль у шлунку і 21 березня жінку привезли до лікарні Ад-дін в районі Джессора, повідомила BBC доктор Шейла Поддар, гінеколог, яка робила кесарів розтин.

"Коли пацієнтка приїхала, ми зробили їй ультразвук і виявили, що вона носить близнюків", - сказала доктор Шейла Поддар.

"Ми були сильно шоковані й здивовані. Я ніколи раніше не стикалася з таким".

За словами лікарки, пані Султана та її чоловік "дуже бідні", і вона "ніколи не робила ультразвук раніше", навіть перед першими пологами.

"Вона не знала, що носить ще двох немовлят", - сказала доктор Поддар.

За її словами, за допомогою кесаревого розтину жінка народила хлопчика та дівчинку.

20-річну жінку та її новонароджених дітей виписали з лікарні 25 березня через чотири дні після пологів.

Гінеколог доктор Крістофер Енге із Сінгапуру пояснив, що стан під назвою Uterus Didelphys, коли жінка має дві матки, не є такою вже й "рідкістю, як думають люди".

"Якщо ви пройдете обстеження заздалегідь, то дуже просто помітите наявність двох маток. Але очевидно, що у даному випадку люди були із сільської місцевості [і тому не мають доступу до ультразвукового сканування]", - сказав BBC доктор Крістофер Енге із клініки GynaeMD.

"[Цілком імовірно, що] три яйцеклітини у стані овуляції були запліднені в один і той самий час фертильного періоду, що призвело до формування трьох ембріонів".

Пані Султана сказала, що рада ще двом дітям, але занепокоєна тим, що їх буде складно виховувати через її фінансове становище, повідомляє агентство AFP.

Її чоловік заробляє менше ніж 95 доларів на місяць, але він сказав, що "робитиме все можливе", повідомляє AFP.

"Це було диво Аллаха, що всі мої діти здорові. Я постараюся зробити все можливе, щоб вони були щасливі".

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