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Володимир Зеленський - лідер у новому президентському рейтингу. За друге місце борються Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Такі дані соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження було 20-26 березня 2019 року. Соціологи опитали 1 600 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - від 1,7% до 3,7%.

Опитування проведене за кошти Нідерландів.

За даними цього дослідження, Зеленського підтримують 27,6% тих, хто прийде на вибори і визначився з голосуванням. На другому місці - Порошенко з 18,2%. Третю сходинку посідає Юлія Тимошенко з 12,8%.

Далі у рейтингу: Юрій Бойко - 11,1%, Анатолій Гриценко - 8,4%, Олег Ляшко - 5,2%.

Не визначились із тим, кого підтримають, близько 20% опитаних.

"Виглядає наразі, то найбільше шансів вийти у другий тур мають Зеленський і Порошенко, але зберігаються непогані шансі у Тимошенко й менші - у Бойка", - сказав в ході презентації дослідження генеральний директор КМІС Володимир Панніотто.

Він підкреслив, що прогнозувати, хто вийде у другий тур виборів наразі дуже складно.

Друге дослідження

Сьогодні ж результати іншого дослідження опублікувала група "Рейтинг".

Дослідження провели 22-27 березня 2019 року. Соціологи опитали 3 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - 1,8%.

За даними цього опитування, Зеленського підтримують 26,6% тих, хто прийде на вибори й визначився з голосуванням. На другому місці Порошенко та Тимошенко з 17%.

Далі у рейтингу: Анатолій Гриценко - 9,8%, Юрій Бойко - 9,5%, Олег Ляшко - 5,4% й Олександр Вілкул - 4%.

Майже 41% опитаних вважають, що до другого туру виборів вийде Зеленський, 38% - Тимошенко, 37% - Порошенко.

При цьому 15,1% респондентів опитування не визначились, за кого вони голосуватимуть.

Якщо порівняти ці дані із результатами попереднього соціологічного опитування Центру Разумкова і групи Рейтинг, то можна помітити збереження інтриги щодо того, хто займе друге місце.

За даними дослідження від 5-14 березня, в рамках якого опитали 15 000 респондентів, Зеленського підтримували 27,7%, Тимошенко - 16,6%, а Порошенка - 16,4%.

Далі у рейтингу були: Анатолій Гриценко - 9,7%, Юрій Бойко - 8,4%, Олег Ляшко - 5,3%.

При цьому похибка складала не більше 0,2%.

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