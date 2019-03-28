Чим займається "українське ФБР": скоро семеро посадовців даватимуть пояснення
В українському Державному бюро розслідувань (аналог американського ФБР) розповіли про те, що їхні слідчі ведуть сім справ щодо високопосадовців в уряді. Про це розповів директор ДБР Роман Турба під час зустрічі з журналістами.
За його словами, мова йде про "керівництво центральних органів виконавчої влади", зокрема міністерств.
- В Україні запрацював "український аналог ФБР". Які його функції?
- Державне бюро розслідувань: чи вдався експеримент?
Фігурантам інкримінують різні службові злочини.
На питання BBC News Україна, Роман Труба відзначив, що самі посадовці про ці провадження ще не знають.
"Найближчим часом, місяць-два, ви почуєте про результати цих розслідувань. І ви почуєте посади цих осіб - коли ДБР разом з іншими оперативними підрозділами реалізує ці провадження", - анонсував Роман Труба.
Що ще розслідують
Створене восени 2017 року Державне бюро розслідувань фактично почало вести розслідування з листопада 2018 року - до цього тривав набір його працівників та організаційна робота.
Загалом ДБР має розслідувати службові порушення всіх вищих посадових осіб, правоохоронців та суддів, а також військові злочини.
За повноваженнями, ДБР може розслідувати всі злочини, які не відносяться до компетенції НАБУ.
Роман Труба розповів, що зараз ДБР веде вже близько шести тисяч кримінальних проваджень.
Зокрема:
- 2800 - проти працівників правоохоронних органів (найбільше - проти представників поліції, далі за кількістю йдуть працівники прокуратури і СБУ);
- 2300 - проти військовослужбовців за ймовірні військові злочини;
- 200 - проти суддів;
- 7 - проти згаданих високопосадовців.
У ДБР кажуть, що 624 проваджень вже передали до суду, і по 15 з них вже винесені обвинувальні вироки.
Без оперативників
При цьому "українське ФБР" має суттєві проблеми, які ускладнюють його роботу.
Окрім того, що воно має лише "мінімальний набір" працівників (близько 500 з 1500 необхідних) та працює у тимчасовій будівлі, яка не пристосована для того, щоб у ній розміщувався такий орган з міркувань безпеки, є й труднощі з оперативною роботою (прослуховування і т.п.).
Саме ДБР таку роботу проводити зараз не може - сам Роман Труба пояснює це тим, що законотворці просто забули прописати це у законі.
Таким чином Державне бюро розслідувань має звертатися по допомогу в оперативній роботі до правоохоронних органів.
"У нас є нагальна потреба в оперативних працівниках. От найбільше проваджень - проти працівників правоохоронних органів. А в цих провадженнях оперативний супровід проводять працівники тих самих правоохоронних органів. Це нелогічно", - нарікає Роман Труба.
"За розслідуванням Бігуса було зареєстроване кримінальне провадження за фактами вчинення корупційних дій практично проти всіх правоохоронних органів. А кого ж залучати для оперативного супроводу?" - запитує він.
Закон, який дозволив би ДБР мати власних оперативників, був проголосований у першому читанні рік тому, але більше до нього депутати поки що не поверталися.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.