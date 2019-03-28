Чим займається "українське ФБР": скоро семеро посадовців даватимуть пояснення

Копирайт изображения УНІАН

В українському Державному бюро розслідувань (аналог американського ФБР) розповіли про те, що їхні слідчі ведуть сім справ щодо високопосадовців в уряді. Про це розповів директор ДБР Роман Турба під час зустрічі з журналістами.

За його словами, мова йде про "керівництво центральних органів виконавчої влади", зокрема міністерств.

Фігурантам інкримінують різні службові злочини.

На питання BBC News Україна, Роман Труба відзначив, що самі посадовці про ці провадження ще не знають.

"Найближчим часом, місяць-два, ви почуєте про результати цих розслідувань. І ви почуєте посади цих осіб - коли ДБР разом з іншими оперативними підрозділами реалізує ці провадження", - анонсував Роман Труба.

Що ще розслідують

Image caption Роман Труба

Створене восени 2017 року Державне бюро розслідувань фактично почало вести розслідування з листопада 2018 року - до цього тривав набір його працівників та організаційна робота.

Загалом ДБР має розслідувати службові порушення всіх вищих посадових осіб, правоохоронців та суддів, а також військові злочини.

За повноваженнями, ДБР може розслідувати всі злочини, які не відносяться до компетенції НАБУ.

Роман Труба розповів, що зараз ДБР веде вже близько шести тисяч кримінальних проваджень.

Зокрема:

2800 - проти працівників правоохоронних органів (найбільше - проти представників поліції, далі за кількістю йдуть працівники прокуратури і СБУ);

2300 - проти військовослужбовців за ймовірні військові злочини;

200 - проти суддів;

7 - проти згаданих високопосадовців.

У ДБР кажуть, що 624 проваджень вже передали до суду, і по 15 з них вже винесені обвинувальні вироки.

Без оперативників

При цьому "українське ФБР" має суттєві проблеми, які ускладнюють його роботу.

Окрім того, що воно має лише "мінімальний набір" працівників (близько 500 з 1500 необхідних) та працює у тимчасовій будівлі, яка не пристосована для того, щоб у ній розміщувався такий орган з міркувань безпеки, є й труднощі з оперативною роботою (прослуховування і т.п.).

Саме ДБР таку роботу проводити зараз не може - сам Роман Труба пояснює це тим, що законотворці просто забули прописати це у законі.

Таким чином Державне бюро розслідувань має звертатися по допомогу в оперативній роботі до правоохоронних органів.

"У нас є нагальна потреба в оперативних працівниках. От найбільше проваджень - проти працівників правоохоронних органів. А в цих провадженнях оперативний супровід проводять працівники тих самих правоохоронних органів. Це нелогічно", - нарікає Роман Труба.

"За розслідуванням Бігуса було зареєстроване кримінальне провадження за фактами вчинення корупційних дій практично проти всіх правоохоронних органів. А кого ж залучати для оперативного супроводу?" - запитує він.

Закон, який дозволив би ДБР мати власних оперативників, був проголосований у першому читанні рік тому, але більше до нього депутати поки що не поверталися.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.