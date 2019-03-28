Bafta TV Awards: найкращі серіали за версією Британської кіноакадемії

  • 28 березня 2019
BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список номінантів на щорічну премію Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".

Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - серіал BBC "Вбиваючи Єву", який претендує на перемогу одразу в 14 категоріях.

Раніше це шоу також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.

На другому місці за кількістю номінацій на Bafta TV Awards - міні-серіал "Дуже англійський скандал", головні ролі в якому зіграли Х'ю Грант і Бен Вішоу.

Далі йдуть серіал "Патрік Мелроуз" (6 номінацій), а також "Тілоохоронець" і "Маленька барабанщиця" (по 5 номінацій).

Копирайт изображения Sid Gentle Films / Robert Viglasky
Image caption Лідер за кількістю номінацій - серіал "Вбиваючи Єву"

Ось, як виглядає повний список претендентів на перемогу в основних категоріях:

Найкращий драматичний серіал

  • "Тілоохоронець"
  • "Вбиваючи Єву"
  • "Врятуй мене"
  • "Інформатор"

Найкращий міні-серіал

  • "Дуже англійський скандал"
  • "Кірі"
  • "Місіс Вілсон
  • "Патрік Мелроуз"
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Image caption Х'ю Грант претендує на приз за головну чоловічу роль в серіалі "Дуже англійський скандал", Бенедикт Камбербетч - в серіалі "Патрік Мелроуз"

Найкраща чоловіча роль першого плану

  • Х'ю Грант ("Дуже англійський скандал")
  • Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")
  • Лусіан Мсаматі ("Кірі")
  • Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")

Найкраща жіноча роль першого плану

  • Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")
  • Сандра О ("Вбиваючи Єву")
  • Кілі Хоус ("Тілоохоронець")
  • Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")
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Image caption У лютому Британська кіноакадемія обрала найкращий британський фільм року - перемогла "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса

У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.

Фільмом року визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.

Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).

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