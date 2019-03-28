Bafta TV Awards: найкращі серіали за версією Британської кіноакадемії

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список номінантів на щорічну премію Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".

Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - серіал BBC "Вбиваючи Єву", який претендує на перемогу одразу в 14 категоріях.

Раніше це шоу також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.

На другому місці за кількістю номінацій на Bafta TV Awards - міні-серіал "Дуже англійський скандал", головні ролі в якому зіграли Х'ю Грант і Бен Вішоу.

Далі йдуть серіал "Патрік Мелроуз" (6 номінацій), а також "Тілоохоронець" і "Маленька барабанщиця" (по 5 номінацій).

Копирайт изображения Sid Gentle Films / Robert Viglasky Image caption Лідер за кількістю номінацій - серіал "Вбиваючи Єву"

Ось, як виглядає повний список претендентів на перемогу в основних категоріях:

Найкращий драматичний серіал

"Тілоохоронець"

"Вбиваючи Єву"

"Врятуй мене"

"Інформатор"

Найкращий міні-серіал

"Дуже англійський скандал"

"Кірі"

"Місіс Вілсон

"Патрік Мелроуз"

Копирайт изображения BBC/Sky Image caption Х'ю Грант претендує на приз за головну чоловічу роль в серіалі "Дуже англійський скандал", Бенедикт Камбербетч - в серіалі "Патрік Мелроуз"

Найкраща чоловіча роль першого плану

Х'ю Грант ("Дуже англійський скандал")

Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")

Лусіан Мсаматі ("Кірі")

Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")

Найкраща жіноча роль першого плану

Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")

Сандра О ("Вбиваючи Єву")

Кілі Хоус ("Тілоохоронець")

Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лютому Британська кіноакадемія обрала найкращий британський фільм року - перемогла "Фаворитка" Йоргоса Лантімоса

У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.

Фільмом року визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.

Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).

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