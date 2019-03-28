Bafta TV Awards: найкращі серіали за версією Британської кіноакадемії
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список номінантів на щорічну премію Bafta TV Awards. Цю нагороду називають аналогом американської "Еммі".
Цьогорічний лідер за кількістю номінацій - серіал BBC "Вбиваючи Єву", який претендує на перемогу одразу в 14 категоріях.
Раніше це шоу також номінували на престижні премії "Золотий глобус" та Critics' Choice Television Awards.
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На другому місці за кількістю номінацій на Bafta TV Awards - міні-серіал "Дуже англійський скандал", головні ролі в якому зіграли Х'ю Грант і Бен Вішоу.
Далі йдуть серіал "Патрік Мелроуз" (6 номінацій), а також "Тілоохоронець" і "Маленька барабанщиця" (по 5 номінацій).
Ось, як виглядає повний список претендентів на перемогу в основних категоріях:
Найкращий драматичний серіал
- "Тілоохоронець"
- "Вбиваючи Єву"
- "Врятуй мене"
- "Інформатор"
Найкращий міні-серіал
- "Дуже англійський скандал"
- "Кірі"
- "Місіс Вілсон
- "Патрік Мелроуз"
Найкраща чоловіча роль першого плану
- Х'ю Грант ("Дуже англійський скандал")
- Ченс Пердомо ("Killed by My Debt")
- Лусіан Мсаматі ("Кірі")
- Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз")
Найкраща жіноча роль першого плану
- Джоді Кормер ("Вбиваючи Єву")
- Сандра О ("Вбиваючи Єву")
- Кілі Хоус ("Тілоохоронець")
- Рут Вілсон ("Місіс Вілсон")
У лютому Британська академія кіно і телевізійних мистецтв також оголосила переможців власної кінопремії.
Фільмом року визнали стрічку "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, найкращим британським фільмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантімоса.
Акторські премії отримали Рамі Малек (за роль у "Богемній рапсодії") та Олівія Колмен (за фільм "Фаворитка).
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