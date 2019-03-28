BBC вибачилась і заплатить Петру Порошенку

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BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.

Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом.

Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту.

У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокатові Дональда Трампа Майклу Коену.

Цю інформацію також озвучили у телевізійній програмі BBC.

"У нашій новинній програмі "News at Ten", а також у статті, оприлюдненій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити корупційну/незаконну оплату у розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена у більш суттєві переговори", - сказав юрист BBC.

"Ми вважали, що у цих публікаціях було зроблено менш серйозне ствердження, спрямоване на адресу пана Порошенка, але з огляду на те, що Високий суд дійшов висновку, що це твердження було представлене у викладеному вище ключі, ми раді визнати, що це твердження було хибним.

"Ми вибачаємося перед Петром Порошенком за будь-яку спричинену шкоду і згодні відшкодувати йому збитки, судові витрати. Ми також взяли участь у спільній заяві на відкритому судовому засіданні", - додав він.

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