УЄФА зацікавилась грою Мораеса за Україну. У чому проблема
УЄФА зацікавилася справою 31-річного футболіста Жуніора Мораеса, який нещодавно отримав українське громадянство і вже встиг зіграти два матчі за національну збірну України. Можливо, він не мав на це права.
Мораес - уродженець Бразилії, який вже тривалий час, щоправда, з перервами, виступає в Україні.
Грав за донецький "Металург", київське "Динамо", а наразі є футболістом донецького "Шахтаря".
У середині березня Мораес отримав українське громадянство, після чого його одразу ж викликали до збірної України.
22 і 25 березня футболіст зіграв у двох матчах - проти Португалії і Люксембургу.
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У чому проблема?
Мораес - не єдиний натуралізований іноземець, що став грати за Україну. Окрім нього, у складі збірної виступає уродженець Бразилії Марлос, а в попередні роки за синьо-жовтих грали, приміром, Едмар із Бразилії та Марко Девіч із Сербії.
Втім, проблема виникла саме з Жуніором Мораесом. Федерації футболу Португалії та Люксембургу поскаржилися на нього в УЄФА.
На їхню думку, Мораес не мав права грати за українську збірну, оскільки не проживав на території України п'ять років поспіль, як цього вимагає статут Спілки європейських футбольних асоціацій.
У 2017 році футболіст на кілька місцяв залишив Україну. Виступав за китайський футбольний клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
В УЄФА повідомили, що відкрили щодо цієї ситуації два дисциплінарні провадження. Питання обіцяють розглянути на одному з найближчих засідань комітету із дисциплінарних та етичних питань, дату проведення яких визначать пізніше.
Частина вболівальників побоюється, що українській збірній можуть загрожувати санкції - аж до зарахування заднім числом технічної поразки Україні в матчах із Португалією і Люксембургом (перший закінчився з рахунком 0:0, другий - 2:1 на користь України).
Що кажуть ФФУ і сам Мораес
У Федерації футболу України заспокоюють: виступ Мораеса не порушував правил УЄФА.
"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України [...] були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України", - заявив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.
"Просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА", - додав він і висловив впевненість в тому, що результати матчів із Португалією і Люксембургом залишать без змін.
Сам Жуніор Мораес озвучує схожі думки: "Я думаю, що все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - сказав футболіст.
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