УЄФА зацікавилась грою Мораеса за Україну. У чому проблема

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УЄФА зацікавилася справою 31-річного футболіста Жуніора Мораеса, який нещодавно отримав українське громадянство і вже встиг зіграти два матчі за національну збірну України. Можливо, він не мав на це права.

Мораес - уродженець Бразилії, який вже тривалий час, щоправда, з перервами, виступає в Україні.

Грав за донецький "Металург", київське "Динамо", а наразі є футболістом донецького "Шахтаря".

У середині березня Мораес отримав українське громадянство, після чого його одразу ж викликали до збірної України.

22 і 25 березня футболіст зіграв у двох матчах - проти Португалії і Люксембургу.

У чому проблема?

Мораес - не єдиний натуралізований іноземець, що став грати за Україну. Окрім нього, у складі збірної виступає уродженець Бразилії Марлос, а в попередні роки за синьо-жовтих грали, приміром, Едмар із Бразилії та Марко Девіч із Сербії.

Втім, проблема виникла саме з Жуніором Мораесом. Федерації футболу Португалії та Люксембургу поскаржилися на нього в УЄФА.

На їхню думку, Мораес не мав права грати за українську збірну, оскільки не проживав на території України п'ять років поспіль, як цього вимагає статут Спілки європейських футбольних асоціацій.

У 2017 році футболіст на кілька місцяв залишив Україну. Виступав за китайський футбольний клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Копирайт изображения ФК "Шахтар" Image caption Мораес не вперше опиняється в центрі скандалу: минулого року він перейшов із "Динамо" до складу принципового суперника клубу - донецького "Шахтаря"

В УЄФА повідомили, що відкрили щодо цієї ситуації два дисциплінарні провадження. Питання обіцяють розглянути на одному з найближчих засідань комітету із дисциплінарних та етичних питань, дату проведення яких визначать пізніше.

Частина вболівальників побоюється, що українській збірній можуть загрожувати санкції - аж до зарахування заднім числом технічної поразки Україні в матчах із Португалією і Люксембургом (перший закінчився з рахунком 0:0, другий - 2:1 на користь України).

Що кажуть ФФУ і сам Мораес

У Федерації футболу України заспокоюють: виступ Мораеса не порушував правил УЄФА.

"Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України [...] були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу збірної України", - заявив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

"Просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА", - додав він і висловив впевненість в тому, що результати матчів із Португалією і Люксембургом залишать без змін.

Сам Жуніор Мораес озвучує схожі думки: "Я думаю, що все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", - сказав футболіст.

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