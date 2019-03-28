Facebook блокуватиме пропаганду сепаратизму та білого націоналізму

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Facebook зазначили, що погляди білого націоналізму не можна відокремити від поглядів білого супрематизму - "вищості білої раси", тому блокуватимуть відповідний контент

Facebook заявив, що блокуватиме "вихваляння, підтримку та відображення білого націоналізму і сепаратизму" у соцмережах Facebook і Instagram з наступного тижня.

"Надалі ми не потерпимо проявів підтримки або позитивної оцінки білого націоналізму та сепаратизму. Водночас люди зможуть й надалі демонструвати гордість за своє етнічне походження", - пояснили в соцмережі.

Гігант соцмереж також пообіцяв поліпшити свою здатність ідентифікувати та блокувати матеріали, які поширюють терористичні групи.

Користувачі Facebook, які шукатимуть групи відповідного змісту, будуть перенаправлятися на організації, які борються проти ультраправого екстремізму.

Соціальна мережа опинилася під тиском після того, як нападник на мечеть у Новій Зеландії зміг провести пряму трансляцію розстрілу 50 мусульман.

Facebook раніше допускав існування контенту з підтримкою ідей білого націоналізму, який він не вважав расистським - включаючи дозвіл користувачам закликати до створення білих етнодержав.

Компанія заявляла, що вважає білий націоналізм прийнятною формою висловлення поглядів нарівні з "такими речами, як американська гордість та баскський сепаратизм, які є важливою частиною ідентичності людей".

Проте в повідомленні у блогу компанії зазначено, що після трьох місяців консультацій з "членами громадянського суспільства і науковцями" було визначено, що білий націоналізм не може бути "змістовно відокремлений" від поглядів білого супрематизму, тобто вищості білої раси, та від організованих груп ненависті.

Після розстрілу в мечетях Новій Зеландії кілька світових лідерів закликали соціальні мережі взяти на себе більшу відповідальність за екстремістський матеріал, розміщений на їхніх платформах.

Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що соціальні мережі є "видавництвами, а не тільки листоношами" , оскільки відповідальні за матеріал, що поширюється на них.

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Facebook раніше визнав, що відео нападу в мечетях, в результаті якого загинуло 50 людей, користувачі переглянули понад 4000 разів, перш ніж його видалили.

Компанія повідомила, що лише протягом 24 годин вона заблокувала 1,2 мільйона копій відео в стадії завантаження та видалила ще 300 тисяч.

Група, яка представляє французьких мусульман, подала до суду на Facebook і YouTube, за розміщення таких відеоматеріалів на платформах.

Інші технічні групи також зробили кроки, аби припинити поширення відео. Reddit заборонив дискусійний форум на своєму сайті під назвою watchpeopledie після того, як відеозаписи атаки поширили на ньому.

Уряд Нової Зеландії схвалив нову заборону з боку Facebook.

"Ці категорії (білий націоналізм та сепаратизм), ймовірно, завжди повинні бути враховані в правилах спільноти, що стосуються розпалювання ненависті. Проте це позитивний момент, що (соцмережа) зробила уточнення після нападу в Крайстчерч", - зазначила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

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