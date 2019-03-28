Копирайт изображения ДСНС у Кіровоградській області

Увечері, 27 березня, у Кропивницькому пролунали кілька вибухів, що налякали місцевих мешканців і призвели до пожежі й вимкнення електрики у частині міста.

Як стало відомо пізніше, поблизу житлового масиву вибухнув автомобіль для перевезення скрапленого газу, а за ним ще декілька авто.

Як все було

Близько 20:00, у четвер, у Кропивницькому пролунав великий вибух, який почули майже по всьому місту. За ним було ще шість менших вибухів.

Вогняний "гриб" здійнявся в небо на багато метрів. Побачивши заграву у небі, містяни зрозуміли, що сталася пожежа. Проте, що ж саме горіло, було не зовсім ясно.

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У соцмережах почали ширитись чутки та версії: від вибуху на ТЕЦ до надзвичайної ситуації у військовій частині. Користувачі пропонували й досить різні варіанти місця пожежі.

"Коли яскраво-оранжевим спалахнуло світло, перше, що я подумала, - пожежа у нас на балконі. Кинулась до вікна і побачила стовп вогню за кілька будинків від нас. Він мав форму гриба. Мій хлопець одразу сказав, що це схоже на вибух газу", - розповіла Ірина Маслюкова, мешканка густонаселеного спального мікрорайону Ковалівка, поблизу якого сталась пожежа.

Спершу люди масово побігли в будинки, аби перевірити що сталося, а через деякий час навпаки - тікали з приміщень.

Копирайт изображения ДСНС у Кіровоградській області

Близько 20:10, ще до прибуття пожежників, у Facebook почали з'являтись перші трансляції з місця події від простих користувачів. Згодом на місце подій прибули журналісти.

Іван Поліщук, який живе за сотню метрів від місця вибуху, повідомив, що пожежа сталася на вулиці Київській. Люди вирішили - горить газова заправка, яка знаходилась в тому районі.

Каже, що спершу не знав, як діяти. Був шокований й намагався викликати газову службу та рятувальників. Чоловік спершу вибіг на вулицю, а потім повернувся додому, аби взяти необхідні речі для допомоги постраждалим.

"Мій будинок у ста метрах, тому я відчув на собі вибухи. Протягом перших чотирьох вибухів я був у будинку, а потім подумав, що це небезпечно, бо ударна хвиля була сильна", - розповів чоловік.

Ліквідація наслідків

Копирайт изображения Facebook/MNSKirovograd

На місце вибуху оперативно приїхали рятувальники, швидка та правоохоронці. Територію оточила й охороняла Нацгвардія.

Перші півтори години після події ДСНС області не коментувала ситуацію, що лише підігрівало чутки, які поширювало "сарафанне радіо".

У соцмережах почали пліткувати про десяток людей у реанімації й 60 загиблих.

Люди не знали, що їм робити: чи тікати з будинків, чи залишатись на місці. Але паніки у місті не виникло.

"На місце прибули навіть рятувальники, які на цей момент були у відпустках та на лікарняних. Їх туди не пропускали, але вони прийшли й були готові надавати допомогу", - розповідає Олена Горобець, яка мешкає неподалік.

"Люди одразу почали писати й питати, яка допомога потрібна. Все ж ці роки війни не минули даремно, бо люди мобілізувались. У паніці ховатись у підвали ніхто не біг".

О 21:30 опублікували офіційну інформацію: вибух стався не на заправці, спалахнули цистерни із газом, а за ними - сусідні автівки.

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Станом на 22:00 на місце подій прибули очільник поліції й голова ДСНС області, а також мер.

Вони повідомили, що небезпеки для населення немає й евакуацію проводити не будуть.

Згодом рятувальники розповіли, що спалахнули три цистерни із газозаправним обладнанням. Вибухи знищили вісім легкових автомобілів, десять вантажівок та три металевих вагончики.

Ліквідувати пожежу вдалося о 22:45.

Серед постраждалих четверо людей: двоє рятувальників та двоє цивільних знаходяться в опіковому відділенні лікарні. Один із них - водій цистерни - у важкому стані в реанімації.

Спокій ранку

Копирайт изображения Валерій Лебідь

Наразі вулиця Київська перекрита для проїзду. Експерти досліджують місце.

Комунальні служби працюють над відновленням електропостачання, яке відсутнє на кількох вулицях. Газовики обстежують приватні будинки, аби перевірити відсутність пошкоджень.

Інцидент розслідують правоохоронці, основна версія - порушення техніки безпеки.

Копирайт изображения Валерій Лебідь

"Вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу", - повідомили у прес-службі прокуратури області.

Після інциденту залишилось питання, чи загалом законно, коли газова заправка і стоянка газового обладнання знаходяться поряд із житловими будинками. Поки що у міській раді на це точної відповіді не дають.

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