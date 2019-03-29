Собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини

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Французькі дослідники стверджують, що мають докази того, що собаки можуть відчути напад епілепсії за допомогою нюху.

Команда дослідників Реннського університету сподіваються, що результати дослідження допоможуть передбачати напад епілепсії.

Вловлювати особливий запах теоретично можуть собаки та "електронні носи".

Раніше було доведено, що собаки відчувають нюхом такі захворювання, як рак, хворобу Паркінсона, малярію та діабет.

Деякі люди з епілепсією вже покладаються на тварин.

Собака, яка спить у дитячій кімнаті, може сполошити інших членів родини, якщо напад трапиться вночі.

Перший крок

Під час останнього дослідження, результати якого опубліковано в журналі Scientific Reports, п'ятьох собак навчили відрізняти запах поту, взятий у пацієнта під час нападу.

Собакам дали на вибір сім зразків поту від інших пацієнтів, які було взято у людей під час відпочинку, фізичних вправ або нападу епілепсії.

Двоє собак змогли точно впізнати зразок у двох третинах спроб, троє інших визначили його зі 100-відсотковою точністю.

"Результати дуже чіткі, і це перший крок для визначення запаху, характерного для епілептичного нападу", - йдеться у звіті.

Для точного визначення знадобиться детальний хімічний аналіз.

Наразі невідомо, яким саме чином напад епілепсії змінює запах людини.

Допомога пацієнтам

Науковці сподіваються, що результати їхнього дослідження допоможуть пацієнтам.

"Це може значно покращити визначення нападів або їхнього передбачення", - йдеться у звіті.

Таким чином, пацієнт зможе вчасно покликати на допомогу або дістатися до безпечного місця перед початком нападу.

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