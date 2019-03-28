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Німецький гурт Rammstein потрапив під шквал критики через відео, яке музиканти оприлюднили в соцмережах.

Йдеться про короткий 35-секундний тизер нового кліпу, в якому учасники гурту одягнені як в'язні концтабору з петлями на шиї.

Відео закінчується фразою Deutschland (Німеччина). Його назва - XXVIII.III.MMXIX - може свідчити, що повну версію відео оприлюднять 28 березня.

Багато кому ідея відео не надто сподобалася.

"Із цим відео група перейшла межу", - каже Шарлотта Кноблох, яка пережила Голокост і раніше очолювала Центральну раду євреїв у Німеччині.

"Інструменталізація і тривіалізація Голокосту, як це показано на кадрах, - це безвідповідально", - вважає вона.

Такої ж думки урядовий уповноважений з питань антисемітизму в Німеччині Фелікс Кляйн.

За його словами, відео Rammstein - це "позбавлена смаку експлуатація свободи творчості".

Самі учасники гурту ці звинувачення поки що ніяк не коментували.

Опинятися у центрі скандалу для Rammstein - не вперше.

Приміром, у 2009 році німецький уряд заборонив їхній альбом Liebe ist Fuer Alle Da ("Любов для всіх"): на думку чиновників, в ньому прославлявся садомазохізм.

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