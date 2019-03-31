Вибори 2019: українці обирають президента
Вибори президента України, що розпочалися у неділю, 31 березня, називають чи не найбільш непередбачуваними у порівнянні з усіма попередніми. Експерти переконані, що українців чекає другий тур голосування, проте вони не мають одностайної думки, хто ті двоє, котрі змагатимуться за президентське крісло 21 квітня.
Президентські вибори 2019 року - сьомі з часів встановлення незалежності України.
Цьогоріч у виборах бере участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39, хоча спочатку Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на посаду. 5 кандидатів зняли свої кандидатури із балотування.
- Вибори 2019: кандидати в президенти - фінальний список
- Кандидати в президенти: чому їх так багато?
- Інтрига, конкуренція та епатаж: чим особливі президентські вибори-2019
Результати першого туру голосування Центральна виборча комісія має оголосити не пізніше 10 квітня, хоча вже 1 квітня будуть відомі попередні результати, які ЦВК отримуватиме в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій.
Під час першого туру виборів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть "Національний екзит-пол 2019". Тож ще до оголошення офіційних результатів, одразу ж після закриття виборчих дільниць о 20-й годині, соціологи повідомлять про результати опитувань, проведених на виході із виборчих дільниць.
Другий тур голосування, у разі, якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, відбудеться 21 квітня.
- Вибори президента 2019: основні дати та події кампанії
- Вибори та світова криза: що загрожує економіці України 2019 року?
Майже два мільярди і причому тут Уругвай?
За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.
Тільки на друк виборчих бюлетенів із державного бюджету витрачено близько 165,6 млн гривень. Довжина бюлетеня, який одержать виборці на дільницях, - 80 сантиметрів.
У Центральній виборчій комісії підрахували: якщо викласти один за одним всі бюлетені, то загальна довжина становитиме 24,3 тис кілометрів - це відстань від Києва до столиці Уругваю.
Скільки не проголосує
Через анексію Криму та війну на Донбасі кількість виборців, які мають прийти на виборчі дільниці 31 березня, як і на президентських виборах 2014-го року, суттєво відрізнятиметься від попередніх виборів.
За даними Державного реєстру виборців, до загального списку виборців внесено близько 30 мільйонів людей. Приблизно така ж кількість була на позачергових президентських виборах у 2014 році, коли вже був анексований Крим і почалася окупація частини Донбасу.
- Вибори 2019: де найбільше голосуватимуть українці з Криму та Донбасу
- Вибори 2019: як проголосувати не вдома
У 2010 році до списків виборців було внесено близько 37 мільйонів виборців.
Соціологічні розбіжності
За два тижні до голосування кілька провідних соціологічних компаній продемонстрували суттєві розбіжності у результатах досліджень, передусім трьох найрейтинговіших кандидатів. Якщо одна з компаній давала близько 15% відриву одного із кандидатів від двох інших, то інша вказувала, що відрив між лідером і його найближчим суперником не перевищує статистичної похибки.
Соціологи не мають єдиної думки про те, хто виходить у другий тур голосування. Пояснюючи такі розбіжності, вони запевняли, що ситуація нестабільна і змінюється мало не щодня. Як доказ вони наголошували, що близько 40% опитаних ними людей не визначилися зі своїм кандидатом, а тому після закриття виборчих дільниць можливі сюрпризи і несподіванки.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.