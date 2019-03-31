Вибори 2019: українці обирають президента

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Вибори президента України, що розпочалися у неділю, 31 березня, називають чи не найбільш непередбачуваними у порівнянні з усіма попередніми. Експерти переконані, що українців чекає другий тур голосування, проте вони не мають одностайної думки, хто ті двоє, котрі змагатимуться за президентське крісло 21 квітня.

Президентські вибори 2019 року - сьомі з часів встановлення незалежності України.

Цьогоріч у виборах бере участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39, хоча спочатку Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на посаду. 5 кандидатів зняли свої кандидатури із балотування.

Результати першого туру голосування Центральна виборча комісія має оголосити не пізніше 10 квітня, хоча вже 1 квітня будуть відомі попередні результати, які ЦВК отримуватиме в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій.

Під час першого туру виборів фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть "Національний екзит-пол 2019". Тож ще до оголошення офіційних результатів, одразу ж після закриття виборчих дільниць о 20-й годині, соціологи повідомлять про результати опитувань, проведених на виході із виборчих дільниць.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рекордно довгий бюлетень отримують на дільницях виборці - 0,8 метра

Другий тур голосування, у разі, якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, відбудеться 21 квітня.

Майже два мільярди і причому тут Уругвай?

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.

Тільки на друк виборчих бюлетенів із державного бюджету витрачено близько 165,6 млн гривень. Довжина бюлетеня, який одержать виборці на дільницях, - 80 сантиметрів.

У Центральній виборчій комісії підрахували: якщо викласти один за одним всі бюлетені, то загальна довжина становитиме 24,3 тис кілометрів - це відстань від Києва до столиці Уругваю.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Центральна виборча комісія - місце, до якого у найближчі дні буде прикута найбільша увага

Скільки не проголосує

Через анексію Криму та війну на Донбасі кількість виборців, які мають прийти на виборчі дільниці 31 березня, як і на президентських виборах 2014-го року, суттєво відрізнятиметься від попередніх виборів.

За даними Державного реєстру виборців, до загального списку виборців внесено близько 30 мільйонів людей. Приблизно така ж кількість була на позачергових президентських виборах у 2014 році, коли вже був анексований Крим і почалася окупація частини Донбасу.

У 2010 році до списків виборців було внесено близько 37 мільйонів виборців.

Соціологічні розбіжності

За два тижні до голосування кілька провідних соціологічних компаній продемонстрували суттєві розбіжності у результатах досліджень, передусім трьох найрейтинговіших кандидатів. Якщо одна з компаній давала близько 15% відриву одного із кандидатів від двох інших, то інша вказувала, що відрив між лідером і його найближчим суперником не перевищує статистичної похибки.

Соціологи не мають єдиної думки про те, хто виходить у другий тур голосування. Пояснюючи такі розбіжності, вони запевняли, що ситуація нестабільна і змінюється мало не щодня. Як доказ вони наголошували, що близько 40% опитаних ними людей не визначилися зі своїм кандидатом, а тому після закриття виборчих дільниць можливі сюрпризи і несподіванки.

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