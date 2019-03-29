Папа римський пояснив, чому не давав цілувати його руки

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Папський перстень або Перстень Рибалки є атрибутом глави Католицької церкви.

Кілька днів тому у соцмережах стало вірусним відео, на якому видно, як віряни підходять до Папи римського і намагаються поцілувати йому руки, а він не дає.

Цілувати папський перстень - давня католицька традиція, тому багатьох поведінка Франциска здивувала.

У ЗМІ та соцмережах одразу ж почали висувати різноманітні теорії щодо того, що це може означати.

Дехто навіть припускав, що таким чином папа висловлює свій протест проти традиції, яка символізує владу голови католицької церкви.

Консервативно налаштованим вірянам це не сподобалося: мовляв, своєю поведінкою Франциск зазіхає на багатовікові традиції.

Ватикан спочатку мовчав, але згодом до преси вийшов прес-секретар Ватикану Алессандро Джізотті, який пояснив: Папа римський просто не хотів поширювати мікроби.

"Це всього лише питання гігієни", - заявив Джізотті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Для багатьох вірян поцілувати перстень Папи римського - велика честь

Він додав, що на площі Святого Петра збирається так багато охочих побачити понтифіка, що Папа римський просто зобов'язаний думати про можливе поширення мікробів.

За словами прес-секретаря Ватикану, папа Франциск обожнює бути поруч із людьми і завжди готовий дозволити всім охочим поцілувати його перстень - але лише за умови, що йдеться про невелику групу людей.

Джерела агентства Reuters в оточенні Папи римського також розповіли, що суперечки щодо його поведінки "насмішили" Франциска.

Так званий Перстень Рибалки, який папа носить на середньому пальці правої руки, слугує одним з головних символів церковної влади.

А багатовікова традиція цілувати цей перстень - це вияв поваги і преклоніння перед понтифіком.

Після смерті Папи римського перстень одразу розбивають - це символізує кінець його правління.

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