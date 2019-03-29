Папа римський пояснив, чому не давав цілувати його руки
Кілька днів тому у соцмережах стало вірусним відео, на якому видно, як віряни підходять до Папи римського і намагаються поцілувати йому руки, а він не дає.
Цілувати папський перстень - давня католицька традиція, тому багатьох поведінка Франциска здивувала.
У ЗМІ та соцмережах одразу ж почали висувати різноманітні теорії щодо того, що це може означати.
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Дехто навіть припускав, що таким чином папа висловлює свій протест проти традиції, яка символізує владу голови католицької церкви.
Консервативно налаштованим вірянам це не сподобалося: мовляв, своєю поведінкою Франциск зазіхає на багатовікові традиції.
Ватикан спочатку мовчав, але згодом до преси вийшов прес-секретар Ватикану Алессандро Джізотті, який пояснив: Папа римський просто не хотів поширювати мікроби.
"Це всього лише питання гігієни", - заявив Джізотті.
Він додав, що на площі Святого Петра збирається так багато охочих побачити понтифіка, що Папа римський просто зобов'язаний думати про можливе поширення мікробів.
За словами прес-секретаря Ватикану, папа Франциск обожнює бути поруч із людьми і завжди готовий дозволити всім охочим поцілувати його перстень - але лише за умови, що йдеться про невелику групу людей.
Джерела агентства Reuters в оточенні Папи римського також розповіли, що суперечки щодо його поведінки "насмішили" Франциска.
Так званий Перстень Рибалки, який папа носить на середньому пальці правої руки, слугує одним з головних символів церковної влади.
А багатовікова традиція цілувати цей перстень - це вияв поваги і преклоніння перед понтифіком.
Після смерті Папи римського перстень одразу розбивають - це символізує кінець його правління.
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