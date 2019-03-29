Мешканців Чернігова залякують листами, аби вони не йшли на вибори

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Напередодні виборів деякі чернігівці отримали листи із закликами не йти на вибори.

Людей лякають втратою субсидії та навіть позбавленням волі на строк до п'яти років, якщо вони з'являться на виборчій дільниці 31-го березня.

В поліції мешканцям міста порадили не панікувати і не піддаватися на провокації.

В повідомленнях, які отримують мешканці, стверджується, що громадянин нібито отримав фінансову винагороду за голосування на користь одного з кандидатів, й цей факт начебто задокументований. Саме через це, якщо одержувач листа прийде голосувати, це буде розцінене як кримінальний злочин.

У листі навіть є посилання на статтю 160-ту Кримінального кодексу.

Листи з таким змістом мешканці різних районів міста вже другий день поспіль знаходять у своїх поштових скриньках. На листах - точна адреса людини, її ім'я, прізвище та по батькові. Вказаний відправник - "Центр протидії політичному хабарництву".

Через листи провокативного змісту деякі перелякані, здебільшого - пенсіонери, почали звертатися до поліції. Найбільше людей хвилює інформація про втрату субсидії.

Image caption Такі листи з погрозами вкидають в поштові скриньки у Чернігові

Image caption Відправником листів вказано "Центр протидії політичному хабарництву"

"Листівки розкидані в поштові скриньки прихильників різних політичних партій. Їх отримали і ті громадяни, які взагалі ніколи не мали субсидій", - повідомила речник Національної поліції в Чернігівській області Юлія Ковтун.

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