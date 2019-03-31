1 квітня на Україну очікують не лише День дурня та попередні результати першого туру президентських виборів.

Газ таки дешевшає - для клієнтів "Нафтогазу"

Копирайт изображения AFP Image caption У квітні споживачі "Нафтогазу" - і промисловість, і населення - отримають дешевший газ

Від 1 квітня мінімальна ціна на газ, який Нафтогаз продає для промисловості на умовах передоплати, становитиме 7 188 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ і вартість транспортування. Це на 20% дешевше, ніж у березні.

Дешевшим стане газ і для побутових споживачів у Кіровоградській області, які отримують газ саме від Нафтогазу. Для них кубометр газу коштуватиме 8,38 грн замість 8,55 грн за куб, які мають платити усі інші споживачі. Це на 2% дешевше, ніж платитиме за газ решта населення.

У Нафтогазі пояснюють це тим, що у березні компанія скористалася привабливою ринковою ситуацією і закупила достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи.

У березні керівник Нафтогазу Андрій Коболєв звертався до уряду із пропозицією запровадити повністю ринкове формування цін для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дало б можливість не підвищувати ціни на газ для населення у травні, як це передбачає постанова уряду і домовленості із МВФ.

У жовтні 2018 року уряд ухвалив постанову, згідно із якою передбачив перехід на ринкові ціни у 2020 році. Для цього ціни на газ для населення були одразу ж підвищені на 23,5%. Наступне зростання очікується у травні цього року та січні наступного.

В уряді наразі відкинули цю пропозицію, мотивуючи це тим, що, мовляв, ринкова ціна на газ може рухатися як вниз, так і вгору, і гарантій того, що саме так і не відбудеться після скасування постанови.

Блекаут відкладається

Копирайт изображения UNIAN Image caption Щоб у крані була вода, її треба подати за допомогою електрики

Від початку квітня близько 30 водоканалів ризикували залишитися без електрики, а 5 млн споживачів — без води.

Згідно з ухваленим у 2017 році законом "Про ринок електроенергії", що запрацював з 1 січня цього року і розділив операторів електромереж та постачальників, споживачі, зокрема, водоканали, мали укласти нові договори з постачальниками електрики. Проте багато постачальників відмовилися укладати такі договори із водоканалами, які мають борги. Загалом ці борги складають близько 6 млрд грн.

Водоканали-боржники кажуть, що чинний тариф не покриває усіх витрат на постачання води кінцевим споживачам. До того ж, твердять водоканали, вони не отримували покриття різниці в тарифах від держави — так само, як і відшкодування пільг та субсидій.

Згідно із законом, якщо договору немає, то електрику може постачати так званий "постачальник останньої надії", яким є державне підприємство "Укрінтеренерго". Проте він може робити це лише впродовж 90 днів, які й спливають 1 квітня.

Проте в останні дні березня уряд ухвалив постанову, відповідно до якої, договору водоканалів із "Укрінтеренерго" подовжили аж поки вони не знайдуть іншого постачальника електрики.

Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко. "Це рішення дасть можливість працювати водоканалам, які наразі не мають іншого постачальника", - сказав він, додавши, що уряд також дав можливість водоканалам домовитись із "Укрінтеренерго" про реструктуризацію боргів.

За його словами, Кабмін разом із депутатами розробив невідкладний законопроект, який має розв'язати проблему.

Додаткова допомога на дітей

Копирайт изображения AFP Image caption Додаткову державну допомогу можуть отримати батьки, в яких троє і більше дітей

З 1 квітня уряд запровадить фінансову допомогу багатодітним родинам - 1700 грн на місяць на третю і кожну наступну дитину. Виплати батькам триватимуть, допоки дитині не виповниться 6 років.

Виплати стосуватимуться не лише тих дітей, які народилися цього року. Навіть якщо дитині зараз 5 років, то ще рік батьки можуть отримувати урядову допомогу на неї. Загалом до кінця року уряд планує витратити на такі виплати близько 2,4 млрд грн.

Для того, аби оформити допомогу, треба звернутися до відділення соціального захисту населення, написати заяву, а також надати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, а також свідоцтво про народження дитини.

Виплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважені державою банки. Якщо родина отримує щомісячну допомогу при народженні, нову допомогу також можуть зараховувати на ту саму картку.

Доступні ліки - за електронними рецептами

Копирайт изображения UNIAN Image caption Без підписання декларації із сімейним лікарем отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" буде неможливо

У квітні 2019 року має запрацювати електронний рецепт і Національна служба здоров'я почне виплати аптекам за урядовою програмою "Доступні ліки".

Для того, щоб отримати такі ліки, треба зробити такі кроки:

Записатися на прийом до сімейного лікаря, із яким підписано декларацію. Без такої декларації скористатися програмою "Доступні ліки" буде неможливо. Лікар має виписати пацієнту електронний рецепт і перевірити номер його мобільного телефону. На мобільний телефон пацієнта має прийти СМС із номером рецепту та кодом підтвердження, який треба назвати в аптеці. У будь-якій аптеці, що бере участь у програмі «Доступні ліки», пацієнт називає номер рецепту, за яким працівники аптеки пропонують перелік ліків. Пацієнт обирає ліки, називає чотиризначний код підтвердження, і отримує ліки.

Безконтактні Visи

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Усі картки Visa, що їх випускатимуть українські банки від квітня, підтримуватимуть опцію безконтактної оплати.

За даними НБУ, на 1 січня цього року такою була лише кожна десята платіжна картка в Україні, а безконтактні платежі приймають близько 80% терміналів.

Загалом в Україні випущено майже 37 млн платіжних карток.

Безвізовий Таїланд

Копирайт изображения AFP Image caption З 14 квітня до Таїланду можна їхати без візи

З 14 квітня громадяни України можуть їздити до Таїланду без віз. Термін безвізового перебування - 30 днів.

Їхати можна як за біометричним, так і за звичайним закордонним паспортом.

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