Знайдено "найдовшу в світі соляну печеру"
Ізраїльські дослідники повідомили, що відкрили найдовшу у світі соляну печеру.
10 км проходів та гротів всередині печери Малхам, що знаходиться в Ізраїлі біля Мертвого моря, нанесли на мапу протягом двох років.
Поруч розташована пустеля, де, за Біблією, дружина Лота перетворилася на соляний стовп.
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Дослідники вважають, що через дощі печера буде й далі збільшуватися у довжину.
Так відбувається, тому що дощова вода стікає до тріщин на поверхні, розчиняючи сіль і створюючи напівгоризонтальні канали на своєму шляху, і прямує далі у напрямку Мертвого моря.
Частина печери Малхам, яка проходить через гору Содом, вже була нанесена на мапу протягом 1980-х років.
Два роки тому Йоав Негев з Ізраїльського клубу дослідників печер вирішив завершити дослідження печери і створити команду досвідчених спелеологів.
Під час однієї перерви на вечерю прямо в печері Боаз Лангфорд з Єврейського університету в Єрусалимі сказав, що дослідники відчули, що їхній їжі не вистачає приправ.
"Отже, ми просто відламали сіль з однієї зі скель та використовували її", - згадує він.
Печері Малхам вдалося подолати рекорд, який з 2006 року утримувала соляна Печера Трьох Оголених на іранському острові Кешм. Її довжина становить 6,85 км.
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