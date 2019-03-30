Смертельне фото: чоловік впав у Великий каньйон, намагаючись зробити вдалий знімок

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Американські рятувальники виявили тіло громадянина Гонконгу, який впав у Великий каньйон, коли намагався зробити вдале фото.

Відомо, що чоловік подорожував разом із туристичною групою. Він впав зі скляного мосту у формі підкови, що виступає прямо зі скелі.

Аби дістати тіло загиблого, рятувальникам довелося на вертольоті спуститися на 305 метрів нижче рівня мосту.

За статистикою, щороку в районі Великого каньйону з різних причин гинуть близько 10 людей.

Ім'я загиблого чоловіка не повідомляється. За попередніми даними, йому було близько 50 років.

Це вже друга смерть, яка зафіксована на території національного парку Гранд-Каньйон протягом тижня. У вівторок там знайшли ще одне тіло, яке досі не вдалося ідентифікувати.

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Проблема селфі смертей

Останнім часом у новинах все частіше з'являються історії про людей, які гинуть під час спроб зробити вдале фото.

Проблемі навіть присвятили окреме дослідження: вчені підрахували, що в період з 2011 по 2017 рік у світі під час спроб зняти селфі загинули принаймні 259 людей.

Причини смерті найрізноманітніші - від утоплень і автомобільних аварій до падінь з висоти.

Також під час зйомки фото люди нерідко помирали через ураження струмом, пожежі та напади тварин.

При цьому вчені зауважують, що їхні підрахунки - це лише вершина айсбергу, а реальні цифри можуть бути набагато більшими. У своєму дослідженні вони враховували дані лише про ті випадки, що описувалися у ЗМІ.

Проблема "селфі-смертей" дуже недооцінена ще й тому, що використання мобільного рідко згадують у офіційних причинах смертей, кажуть дослідники.

Наприклад, якщо людина намагалася зробити фото за кермом і потрапила в аварію, у офіційній статистиці буде зафіксовано, що вона померла у дорожньо-транспортній пригоді, а не через спробу сфотографуватися.

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