Скандал навколо Джастіна Трюдо: у справі з’явився таємний аудіозапис

Копирайт изображения Getty Images

В Канаді триває скандал навколо Джастіна Трюдо і справи проти компанії SNC-Lavalin. Він вже коштував прем'єр-міністру Канади падіння рейтингу і відставки кількох його соратників.

Усі вони звільнилися після того, як Джастіна Трюдо звинуватили у спробі вплинути на розслідування кримінальної справи проти SNC-Lavalin - найбільшої інженерно-будівельної компанії країни.

Колишній міністр юстиції і генпрокурор Канади Джоді Вілсон-Рейболд заявила, що Трюдо і його оточення впродовж кількох місяців переконували її у тому, що їй необхідно захистити SNC-Lavalin і не доводити справу до суду.

Компанію звинувачували у корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів. Стверджується, що SNC-Lavalin платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.

Вілсон-Рейболд передала Палаті общин Канади документи і аудіозапис, який нібито доводить наведені нею факти. Під час розмови, як каже екс-міністр, тепер вже колишній голова таємної ради (секретаріату при кабінеті міністрів Канади) Майкл Вернік переконує її не доводити справу до судового процесу.

Документи і аудіозапис розмови, що записувалися у грудні 2018 року, оприлюднили у п'ятницю, 29 березня.

Нові докази посилюють тиск на Джастіна Трюдо і його оточення. Згідно з опитуваннями, від скандалу вже постраждали як рейтинг самого прем'єр-міністра, так і Ліберальної партії, яку він очолює.

Що каже Трюдо і навіщо йому захищати SNC-Lavalin

Копирайт изображения Reuters Image caption Джоді Вілсон-Рейболд каже, що Трюдо s його оточення намагалися вплинути на хід розслідування щодо компанії SNC-Lavalin

Трюдо заперечує, що чинив тиск на екс-генпрокурора і каже, що будь-які спроби захистити SNC-Lavalin з боку його і його оточення мали єдину мету: уникнути втрати канадцями робочих місць.

За його словами, він не згоден з версією подій, яку озвучила Вілсон-Рейболд, і завжди спілкувався з нею в рамках правил.

SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній.

Вона базується у Квебеку - провінції, яка давно сприймається, як ключова для Ліберальної партії, лідером якої є Джастін Трюдо.

Як правило, якщо ліберали перемагають на виборах у Квебеку, то здобувають і більшість голосів у парламенті. А якщо програють - то програють дуже суттєво.

Водночас із тим, коли тодішній генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд вела справу проти SNC-Lavalin, у Квебеку проходили регіональні вибори, на яких ліберальний кандидат зазнав поразки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не так давно Джоді Вілсон-Рейболд і Джастін Трюдо були соратниками

Саме цей аргумент, каже вона, часто використовували ті, хто намагався вмовити її не доводити справу проти SNC-Lavalin до суду.

На тлі скандалу Трюдо вже втратив кількох колишніх соратників, які пішли у відставку. Серед них - голова ради казначейства Джейн Філпотт, яка залишила свою посаду у березні.

Вона пояснила своє рішення "серйозними побоюваннями" щодо звинувачень на адресу Трюдо.

"Слідування своїм принципам може дуже дорого обійтись. Але відмова від них може обійтись ще дорожче", - сказала Джейн Філпотт.

Що на аудіозаписі?

На 18-хвилинному записі - телефонна розмова між Джоді Вілсон-Рейболд і секретарем таємної ради Майклом Верніком, в ході якої вони обговорюють справу проти SNC-Lavalin.

Колишній генпрокурор каже, що пішла на "надзвичайний і за інших обставин недопустимий крок", записавши цю телефонну розмову.

Під час бесіди співрозмовник Вілсон-Рейболд кілька разів зауважує, що прем'єр-міністр Трюдо зацікавлений в тому, щоб у справі SNC-Lavalin була укладена угода - без доведення справи до суду.

Вілсон-Рейболд каже, що вважає такі прохання недопустимими і що обговорення таких питань може кинути тінь на незалежність генерального прокурора.

Чи була ця розмова тиском на неї, вирішить парламентський комітет. Раніше він вже відмовлявся розслідувати справу проти SNC-Lavalin і заявляв, що мета розслідування досягнута.

Після цього Джоді Вілсон-Рейболд заявила, що надасть додаткові матеріали, які доведуть правдивість її показів.

Канадська опозиція, у свою чергу, звинувачує Джастіна Трюдо у брехні і закликає його піти у відставку.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.