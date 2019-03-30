"Мам, не публікуй мої фото у соцмережах!". Що таке шерентінг і чому це проблема

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Як би ви до цього не ставились, треба визнати: ваші батьки теж освоїли соцмережі і не мають наміру з них видалятися.

Звісно, це непогано - мати ще одну можливість для спілкування з рідними. Тим більше, що смішно спостерігати, як вони роблять селфі чи користуються емодзі.

Але якщо вони публікують ваші фото без дозволу і без розуміння того, як працюють правила приватності, то чи означає це, що вони вийшли за межі допустимого? І як можна переконати їх видалити ваші фото зі своєї стрічки?

Що таке шерентінг?

Шерентінг - новий термін, утворений від англійських слів parenting (виховувати) і to share (ділитися, розміщувати в інтернеті). Це поняття якраз і описує явище, коли батьки викладають у соцмережі фотографії своїх дітей і публічно розповідають про ситуації з їхнього життя.

Цього тижня тренд знову почали активно обговорювати після того, як американська акторка Гвінет Пелтроу виклала своє селфі з донькою.

Фотографія зібрала понад 160 тисяч лайків. Проте дочку, Еппл Мартін, це аж ніяк не порадувало.

У своєму закритому акаунті в Instagram вона написала: "Мам, ми це вже обговорювали. Ти не можеш нічого постити без моєї згоди". На це Пелтроу відповіла: "Там навіть обличчя твого не видно!".

Чимало шанувальників актори стали на її бік і вважають, що вона як мама має повне право ділитися знімками своєї доньки. Але є й ті, хто згадав про право дітей на особисте життя.

Чому багатьох дратує шерентінг?

Іронія в тому, що за правилами більшості соцмереж, діти не мають права створювати власні акаунти, поки їм не виповниться 13 років.

Це означає, що ті діти, які слідують цим правилам, навіть не знають, що коїться в них за спиною. А після реєстрації у соцмережах вони можуть бути неприємно здивовані від того, як багато фотографій їхні батьки оприлюднили.

19-річний іспанський програміст Конрад Ітурбе зізнається, що був шокований, коли зрозумів, що його мама й тато викладали його фото у соцмережі.

Копирайт изображения Konrad Iturbe Image caption Конрад Ітурбе, 19 років

"В моєї мами був Instagram ще до того, як у мене з'явився телефон. Я навіть не здогадувався, що мої фото можуть десь публікуватися", - розповів він у розмові з BBC.

"Я не люблю викладати свої знімки в соцмережі, я не викладаю їх навіть у власному Instagram. Тому коли я побачив фото в маминому акаунті, одразу ж сказав їй їх видалити: "Я не давав тобі на це дозволу".

Конраду це здалося вторгненням в особистий простір. Найбільше йому не сподобалось те, що мама викладала його дитячі фото, а акаунт при цьому був відкритий.

"Це дуже особиста річ, я не хотів, щоб їх виставляли на огляд публіки", - каже хлопець.

Соне Бохарі 14 років, вона мешкає в США. Дівчина стикнулася з тією ж проблемою, коли вперше зареєструвалася у Twitter і Facebook.

"Коли я вперше побачила фото, які мама публікувала у Facebook багато років, мені стало дуже соромно. І ще я відчула, що мене зрадили", - написала Соне у колонці для журналу Fast Company.

"Вона публікувала усі незручні моменти мого дитинства: лист, який я писала зубній феї у п'ять років, фотографії, на яких я плачу, і навіть мої знімки у 12-13 років, про які я навіть не знала", - обурюється дівчина.

Копирайт изображения Charlotte Christy Image caption 23-річна Шралотта, навпаки, звикла до того, що батьки викладають її фото

Втім, не у всіх шерентінг викликає таку бурхливу реакцію. Шарлотті Крісті 23 роки. Дівчині було 13, коли її мама почала викладати її фото у Facebook.

"Щоразу, коли вона мене тегала, це потрапляло в мою стрічку, і всі одразу могли це бачити. Мені було незручно, але я не була настільки засмученою, щоб просити маму все це прибрати", - каже Шарлотта.

"Мені здається, це нормально - показувати фотографії. І я не думаю, що вона мала просити мого дозволу на публікацію: вона ж моя мама", - додає дівчина.

Що робити батькам?

Професор Андра Сіібак, яка спеціалізується на теорії масових комунікацій і детально вивчала явище шерентінгу, каже, що батьки, як правило, вважають, що несуть відповідальність за своїх дітей і тому мають право публікувати їхні фото без дозволу.

Разом з тим, каже пані Сіібак, батькам все ж варто взяти до уваги бажання дитини мати особисте життя.

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"Звичайна розмова про те, які фотографії подобаються вашим дітям і чи можна їх публікувати, допомагає налагодити стосунки", - каже вона.

Співрозмовники BBC Конрад і Сара кажуть, що батьки спочатку не сприйняли їхніх прохань - частково через нерозуміння проблеми приватності в інтернеті.

"Моя мама просто посміялася і сказала: "Ніхто їх не побачить - це ж просто для друзів" попри те, що її профіль був відкритим для всіх", - каже Конрад.

Але згодом, розповідає хлопець, він пояснив мамі всі нюанси і тепер вона завжди питає його дозволу перш ніж щось оприлюднити у мережі.

А от у Сари був інший досвід: її мама взагалі образилася через вимогу доньки змінити налаштування приватності в акаунті.

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"Вона сказала, що пишається мною і хоче ділитися цим в інтернеті… Коли я спробувала пояснити їй свої побоювання, вона не зрозуміла і сказала, що "в інтернеті й так всі моніторяться". Мені здається, що далеко не всі батьки розбираються у питання безпеки в інтернеті, адже їхнє покоління росло без нього", - каже Сара.

Зрештою, додає вона, її мама погодилася змінити налаштування приватності - тепер доступ до публікацій мають тільки її друзі, хоча в неї їх понад тисячу. З більшістю з них вона не знайома особисто, каже донька: "Так що це все одно публічно".

"Коли вона відмічала мене у своєму пості, я починала отримувати запити на дружбу від її друзів, але одразу ж їх відхиляла. Це справжнє щастя, що мама поки не вміє користуватися Instagram!", - додає Сара.

Як переконати батьків змінити свою поведінку

Конрад радить спробувати викликати в батьків співчуття, щоб вони поставили себе на ваше місце.

"Я б сказав мамі: як би ти почувалася, якби бабуся з дідусем помістили б твої фото, де ти робиш щось недоладне, на перший розворот газети? У старі часи фотографії забувалися, губилися, а зараз вони всюди в інтернеті і лишаються там назавжди", - переказує він свої аргументи.

Сара додає: "Я дійшла висновку, що найефективніше - не покладатися на емоції, а оперувати фактами. Коли я тиснула на емоції (пояснювала, що я жахливо виглядаю на цих фото, що я собі не подобаюся), мама мене не розуміла і відповідала: "Але люди точно подумають: "Яка милаха!". Лише після того, як я розповіла їй про безпеку в інтернеті, вона погодилася, що треба бути обережнішою".

Сара погоджується: для багатьох батьків публікація фотографій своїх дітей - це спосіб показати свою любов.

"Це їхній спосіб продемонструвати, як вони сумують за своїми дітьми [якщо вони живуть окремо]. Це одна з головних причин, чому я вирішила повністю не забороняти мамі викладати мої фото".

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