Пілот літака, на якому розбився футболіст Еміліано Сала, "не мав права літати вночі"

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Девід Ібботсон, пілот літака, який у січні цього року розбився над Ла-Маншем, не мав права літати вночі.

За інформацією BBC, Ібботсон був дальтоніком і тому його ліцензія містила обмеження на польоти у вечірні та нічні години.

На борту разом із пілотом перебував 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала. Їхній літак вилетів із Франції в напрямку Великої Британії, і незабаром зв'язок із повітряним судном був втрачений.

Уламки літака вдалося знайти лише на початку лютого. Рятувальники змогли виявити тіло загиблого футболіста, а от тіло пілота так і не знайшли.

В Управлінні цивільної авіації Великої Британії заявили, що поки не готові коментувати інформацію про обмежену ліцензію Ібботсона, але джерела BBC кажуть, що він мав право керувати літаком "тільки вдень".

Співрозмовник BBC додав, що здатність розрізняти червоний і зелений кольори дуже важлива для польотів у нічний і вечірній час.

Розклад польотів свідчить про те, що літак, на якому летів Еміліано Сала, мав вилетіти з французького міста Нант о 9 годині ранку 21 січня.

Але на прохання футболіста рейс відклали до 19 години - Сала хотів попрощатися зі своїми друзями з футбольного клубу "Нант".

Копирайт изображения AAIB Image caption Уламки літака, на якому перебував футболіст

Зникнення Еміліано Сала

Незадовго до зникнення Еміліано Сала, футбольні клуби "Нант" (Франція) і "Кардіфф Сіті" (Велика Британія) домовилися про його трансфер.

Повідомлялося, що "Кардіфф" погодився заплатити за Сала 15 мільйонів фунтів стерлінгів - рекордну суму в історії клубу. Проте жодного матчу за нову команду аргентинський футболіст зіграти так і не встиг.

Літак, на борту якого перебував Сала, зник з радарів 21 січня.

Його уламки вдалося знайти лише через два тижні.

Океанограф та морський вчений Девід Мернс підтвердив, що уламки знайшли на приблизній глибині в 63 метри, після "кількох годин" обшуку морського дна.

Агентові футболіста вдалося через інтернет зібрати близько 370 тисяч євро на приватну пошукову операцію, в якій пан Мернс погодився допомогти.

Офіційну операцію пошуку скасували ще 24 січня - після того, як капітан порту Гернсі сказав, що шанси на те, що хтось із пасажирів зміг вижити, "надзвичайно малі".

Розслідуванням катастрофи наразі займається Відділення розслідувань авіапригод Великої Британії. Там кажуть, що повний звіт про трагедію підготують до початку 2020 року.

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