Копирайт изображения Reuters Image caption Зузана Чапутова назвала вибори боротьбою між добром та злом.

На президентських виборах в Словаччині з великим відривом перемогла антикорупційна активістка Зузана Чапутова. Вона стане першою жінкою на посаді президента країни.

Згідно з даними підрахунку майже всіх голосів виборців, Зузана Чапутова отримала 58% і перемогла віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, якого підтримувала правляча соціал-демократична партія.

45-річна Зузана Чапутова, яка не має досвіду роботи на державних посадах, назвала вибори боротьбою між добром та злом.

Вибори проходили на тлі розслідування вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака, який писав про зв'язки політиків з організованою злочинністю. Його застрелили разом з нареченою в лютому 2018 року.

Вбивство Кучака призвело до масових акцій протесту та відставки уряду соціал-демократа Роберта Фіцо, що керував країною багато років.

У березні 2019 року у замовленні вбивства журналіста звинуватили впливового бізнесмена Мар'яна Кочнера, окрім нього на лаві підсудних опинилося ще четверо людей.

Зузана Чапутова назвала вбивство Яна Кучака однією з причин, чому вона вирішила балотуватися на посаду президента.

Хоча у Словаччині посада президента за повноваженнями набагато поступається керівнику уряду, ці президентські вибори розглядаються як лакмусовий папірець змін у суспільстві після вбивства журналіста.

Image caption Минулого місяця по всій Словаччині пройшли мітинги із вшанування пам'яті загиблого журналіста Яна Кучака та його нареченої

Пані Чапутова стала відомою як юристка, що 14 років судилася за закриття звалища токсичних відходів в місті Пезінок, де рівень захворювань на лейкемію у 8 разів перевищував середній по країні.

Одним з її супротивників був саме бізнесмен Мар'ян Кочнер, який представляв інтереси компанії, що виступала за розширення звалища.

За свою діяльність у 2016 році вона отримала "екологічний Нобель" - Goldman Environmental Prize.

Зузана Чапутова розлучена і виховує двох дітей.

Чому це розрив шаблонів для Центральної Європи

Пані Чапутова йшла на вибори як незалежний кандидат, але є заступницею лідера новоствореної ліберальної партії єврооптимістів "Прогресивна Словаччина". Ця політична сила не має місць у парламенті, але має шанс туди потрапити на парламентських виборах 2020 року.

В країні, де одностатеві шлюби ще не є легальними, новообрана президентка підтримує права ЛГБТ.

"Я покладаюся на традиційні християнські цінності, такі як співчуття і любов до наших сусідів і людей, які належать до меншин", - зазначила вона під час президентських дебатів.

Перемогу пані Чапутової полегшила асоціація у виборців її конкурента Мароша Шефчовича з екс-прем'єром Робертом Фіцо.

Копирайт изображения AFP Image caption Марош Шефчович мав досвід у політиці, але значно відставав від конкурентки за популярністю

52-річний дипломат, пан Шефчович був випускником елітного Московського державного інституту міжнародних відносин, а в травні 1989 року - за півроку до падіння режиму - подав заяву на вступ до Комуністичної партії Чехословаччини.

З точки зору сприйняття виборців, він був політично "старим" у порівнянні з "новачком" Зузаною Чапутовою.

"Вона є надійною, незалежною від істеблішменту, і представляє позитивні зміни", - зазначив напередодні виборів в коментарі BBC News старший науковий співробітник German Council on Foreign Relations (DGAP) в Берліні Мілан Ніч.

Він вважає, що перемога Чапутової - це зворотна тенденція для країн Вишеградської групи, де при владі закріпилися сили, що критикують ліберальну політику та Євросоюз - такі як уряд Віктора Орбана в Угорщині та уряд "Права і справедливості" в Польщі.

"Перемога Чапутової представила б інше обличчя Центральної та Східної Європи, показуючи альтернативу неліберальним силам та централізованому політичному контролю, який розвинувся в Угорщині та Польщі", - наголошує пан Ніч.

На його думку, перемога Чапутової може також надихнути польську опозицію об'єднати зусилля проти правлячої партії "Право та справедливість".

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