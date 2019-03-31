Поліція вилучила півтони героїну на 50 млн доларів

Копирайт изображения facebook.com/sergii.knyazev

Поліція у Київській області вилучила 600 кілограмів героїну на близько 50 мільйонів доларів. Про це повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв.

"Ніколи ще не бачив такої кількості героїну, вилученого українською поліцією. Дорослішаємо", - написав пан Князєв у Facebook.

Копирайт изображения facebook.com/sergii.knyazev

100 кілограмів вилучили вночі, ще 500 кілограмів вдень.

"Нашу столицю наркозбувачі використовували як "склад" задля подальших поставок отрути до інших країн", - повідомив керівник Нацполіції.

Затримали чотирьох чоловіків: громадянина Молдови, Туреччини та двох з Македонії.

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