Екзит-поли: Зеленський і Порошенко проходять у другий тур
Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Такі результати оприлюднив консорціум "Національний екзит-пол 2019" о 20:01 на основі даних, зібраних за дві години до закінчення голосування.
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За даними опитування виборців на виході з дільниць, Володимира Зеленського підтримали 30,4% респондентів, Петра Порошенка - 17,8%, третє місце - Юлія Тимошенко з рівнем підтримки 14,2%.
Про це заявив консорціум "Національний екзит-пол 2019", до якого входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Разом вони провели опитування 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.
Похибка вибірки не перевищує 2,5%.
Екзит-пол проведений за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Посольством Канади в Україні.
Оновлені дані, зібрані на дільницях, де робота тривала до закриття, будуть оприлюднені о 23:00.
Таким чином, за результатами опитування, жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, необхідних для перемоги вже в першому турі.
Другий тур президентських виборів в Україні має пройти 21 квітня.
Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.
Екзит-поли телеканалів
На замовлення телеканалів "112 Україна" та NewsOne австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським Центром "Соціальний моніторинг" провели опитування на 500 виборчих дільницях.
Його результати наступні:
- Володимир Зеленський - 30,7%
- Петро Порошенко - 18,6%
- Юлія Тимошенко - 13,9%
- Юрій Бойко - 10,3%,
- Анатолій Гриценко - 7,3%.
Похибка вибірки не перевищує 2,1%.
Це попередні дані дослідження, а після 22:00 планують опублікувати уточнені результати.
Телеканал 1+1 також замовив проведення власного екзит-полу на 600 дільницях українською та іноземною компаніями, назви яких канал не відкриває.
Ось його результати:
- Володимир Зеленський - 30,1%
- Петро Порошенко - 18,5%
- Юлія Тимошенко - 14%
- Юрій Бойко - 9,1%
- Анатолій Гриценко - 7,6%.
- Похибка не перевищує 0,7%.
Це попередні дані дослідження на 18:00, а після 22:00 планують опублікувати уточнені дані.
За результатами екзит-полу телеканалу прямий та соціологічної служби "СОЦІС":
- Володимира Зеленського підтримали 29,2% респондентів
- Петра Порошенка - 19,2%
- Юлію Тимошенко - 13,7%
- Юрій Бойко - 9,2%
- Анатолій Гриценко - 7,9%.
Це попередні дані дослідження на 19:00. Похибку дослідження не повідомили.
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