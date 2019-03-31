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Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Такі результати оприлюднив консорціум "Національний екзит-пол 2019" о 20:01 на основі даних, зібраних за дві години до закінчення голосування.

За даними опитування виборців на виході з дільниць, Володимира Зеленського підтримали 30,4% респондентів, Петра Порошенка - 17,8%, третє місце - Юлія Тимошенко з рівнем підтримки 14,2%.

Про це заявив консорціум "Національний екзит-пол 2019", до якого входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Разом вони провели опитування 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

Екзит-пол проведений за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Посольством Канади в Україні.

Оновлені дані, зібрані на дільницях, де робота тривала до закриття, будуть оприлюднені о 23:00.

Таким чином, за результатами опитування, жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, необхідних для перемоги вже в першому турі.

Другий тур президентських виборів в Україні має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

Екзит-поли телеканалів

Копирайт изображения Getty Images/BBC

На замовлення телеканалів "112 Україна" та NewsOne австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським Центром "Соціальний моніторинг" провели опитування на 500 виборчих дільницях.

Його результати наступні:

Володимир Зеленський - 30,7%

Петро Порошенко - 18,6%

Юлія Тимошенко - 13,9%

Юрій Бойко - 10,3%,

Анатолій Гриценко - 7,3%.

Похибка вибірки не перевищує 2,1%.

Це попередні дані дослідження, а після 22:00 планують опублікувати уточнені результати.

Телеканал 1+1 також замовив проведення власного екзит-полу на 600 дільницях українською та іноземною компаніями, назви яких канал не відкриває.

Ось його результати:

Володимир Зеленський - 30,1%

Петро Порошенко - 18,5%

Юлія Тимошенко - 14%

Юрій Бойко - 9,1%

Анатолій Гриценко - 7,6%.

Похибка не перевищує 0,7%.

Це попередні дані дослідження на 18:00, а після 22:00 планують опублікувати уточнені дані.

За результатами екзит-полу телеканалу прямий та соціологічної служби "СОЦІС":

Володимира Зеленського підтримали 29,2% респондентів

Петра Порошенка - 19,2%

Юлію Тимошенко - 13,7%

Юрій Бойко - 9,2%

Анатолій Гриценко - 7,9%.

Це попередні дані дослідження на 19:00. Похибку дослідження не повідомили.

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