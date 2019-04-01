Вибори 2019: Зеленський випереджає Порошенка на 13% - пораховано 40%
Станом на 6.50 ранку понеділка, в ЦВК опрацювали 40,09% протоколів з виборчих дільниць. Згідно з результатами підрахунку, до другого туру потрапляють артист Володимир Зеленський, який отримав 30,22% голосів виборців, та чинний президент Петро Порошенко, якого підтримали 16,65% виборців.
Далі кандидати розташувалися таким чином: Юлія Тимошенко - 13,13%, Юрій Бойко - 11,48%, Анатолій Гриценко - 7,07%, Ігор Смешко - 5,95%, Олег Ляшко - 5,11%, Олександр Вілкул - 4,2%, Руслан Кошулинський - 1,65%.
Усі інші кандидати отримали менш як 1% голосів.
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Явка на виборах становила 63,52% виборців.
Найвища явка спостерігалася у Львівській області - 68,88%, найнижча - у Закарпатській області, де на дільниці прийшли 46,99% виборців. Проте у закордонному виборчому окрузі явка була ще меншою - понад 13%.
Як голосували регіони
Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України, понад 40% голосів він здобув в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Закарпатській областях.
В Донецькій та Луганській областях артист займає друге місце, в Івано-Франківській - третє після Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, а у Львівській та Тернопільській - четверте.
У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях перемогу святкував Петро Порошенко. Найбільше йому довіряють виборці Львівської області - 37,5% з них, згідно з підрахунками половини бюлетенів, підтримали чинного президента.
В Донецькій та Луганській областях лідирує Юрій Бойко. Також він займає друге місце в Харківській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
У Києві, згідно з підрахунками 53% бюлетенів, Володимир Зеленський лідирує з 27,3% голосів, а Петро Порошенко дихає йому в потилицю з 25,3% голосів.
Юлія Тимошенко не здобула першого місця в жодному з регіонів, але в кількох областях займає другу сходинку. Найкращий результат, понад 20% голосів, вона здобула в Івано-Франківській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
За кого голосували українці за кордоном
Петро Порошенко лідирує в закордонному виборчому окрузі. Згідно з результатами підрахунку 86,13% бюлетенів на закордонних виборчих дільницях, він отримав підтримку 38,23% виборців, Володимир Зеленський - 26,53%, Анатолій Гриценко - 9,95%, Ігор Смешко - 6,42%, Юрій Бойко - 5,25%, Юлія Тимошенко - 4,21%.
В більшості країн на виборчих дільницях вже пораховані 100% бюлетенів. Петро Порошенко перемагає на дільницях в Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Греції, Португалії, Туреччині, Ізраїлі, Японії, Китаї та багатьох інших країнах.
Володимир Зеленський переміг на дільницях в Угорщині, Словаччині, Сербії, Грузії, Латвії, ДР Конго, Катарі, Йорданії, Киргизстані, Білорусі, Вірменії, Перу, Бразилії, Туркменістані.
Юрій Бойко переміг на дільницях в Молдові та Естонії.
Підрахунок голосів на дільницях в Польщі, Чехії, Канаді та США ще триває.
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