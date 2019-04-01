Партія Ердогана на виборах втрачає столицю Анкару. На черзі Стамбул?

Копирайт изображения AFP Image caption Прибічники РНП святкують перемогу в Стамбулі

На муніципальних виборах у Туреччині партія президента Реджепа Таїпа Ердогана втратила позиції в столиці країни.

Згідно з повідомленнями, в Анкарі лідирує головна опозиційна Республіканська народна партія (РНП).

Але і РНП, і партія Ердогана заявляє про перемогу свого кандидата у Стамбулі, найбільшому місті Туреччини.

Загалом по країні партія Ердогана отримує понад 51% голосів на місцевих виборах.

Підрахунок голосів ще триває.

Сам президент заявив, що якщо в країні існують проблеми, то він і його партія зобов'язані їх виправити.

Ердоган говорив, що ці вибори - вирішальні для виживання країни та його партії, Партії справедливості і розвитку (ПСР), яка домінує в політиці останні 16 років.

Понад 57 мільйонів громадян зареєструвалися, щоб проголосувати за мерів і депутатів місцевих рад.

Вибори проводилися на тлі економічного спаду. Економіка Туреччини перебуває в рецесії, інфляція сягає 20%.

Які результати виборів?

За повідомленнями турецьких ЗМІ, в Анкарі переконливу перемогу здобув кандидат від РНП Мансур Явас.

Втім, обидві партії заявляють, що в Стамбулі на виборах мера переміг їхній кандидат.

Кандидат Екрем Імамоглу від РНП заявив, що отримав перевагу у 28 тисяч голосів.

Водночас у провладній партії кажуть, що їхній кандидат, колишній прем'єр-міністр Бінарі Їлдирим, обійшов суперника на 4 тисячі голосів.

Копирайт изображения AFP Image caption Кандидат від РНП Екрем Імамоглу, який претендує на посаду мера Стамбула

Голова Центральної виборчої комісії Туреччини Саді Гувен заявив, що за результатами підрахунку більшості голосів у Стамбулі перемагає опозиційний кандидат.

Опозиція також заявляє про перемогу в Ізмірі, третьому за розміром місті Туреччини.

Вибори супроводжувалися спалахами насильства. Десятки людей дістали поранення у зіткненнях по всій Туреччині.

Двох виборців застрелили на виборчій дільниці у місті Малатья на сході країни. Згідно з повідомленнями з місця події, після того, як один з чоловіків відмовився використовувати кабінку для голосування, вирішив голосувати відкрито, на дільниці почалася бійка.

Зміна настроїв

Це було перше муніципальне голосування з того часу, як Ердоган отримав широкі виконавчі повноваження на минулорічних президентських виборах.

ПСР перемагала на всіх виборах з того часу, як прийшла до влади у 2002 році, але аналітики зауважують, що зараз вперше партія не впевнена у своєму успіху.

Президент Ердоган - найпопулярніший і найбільш неоднозначний лідер Туреччини в сучасній історії.

Але враховуючи стан економіки після нещодавньої валютної кризи, а також зростання рівня безробіття та інфляції, деякі виборці, схоже, були готові покарати Ердогана і ПСР на виборах.

Копирайт изображения EPA Image caption Ердоган пообіцяв виправити недоліки

"Люди потерпають від економічних проблем, - розповів один з виборців агентству AFP на марші опозиції. - Я вже на пенсії, але ніколи не бачив такого спаду".

Кореспондент BBC Марк Лоуен зауважує, що ПСР ризикує втратити ключові міста, де опозиційні партії неочікувано об'єдналися в боротьбі - це рідкість у такій політично поляризованій країні.

В Анкарі жорстока боротьба розгорнулася між кандидатом у мери від Республіканської народної партії Мансуром Явасом і кандидатом від ПСР Мехметом Ожасекі.

"Насправді, я не збирався сьогодні голосувати, - розповів Reuters один з виборців у столиці. - Але коли я побачив, наскільки хиткі позиції у ПСР, я подумав, що, може бути, час завдати удар".

"Усі незадоволені. Всім нелегко", - додав 47-річний мешканець столиці.

Передвиборча кампанія

Критики вважають, що в умовах, коли більшість ЗМІ є або проурядовими, або контролюються прибічниками Ердогана, опозиційні партії проводили свою кампанію у невигідному положенні.

Опозиційна прокурдська Народно-демократична партія (НДП) заявила, що ці вибори несправедливі, і відмовилася висувати кандидатів у кількох містах.

Деяких її лідерів посадили до в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Вони відкидають ці обвинувачення.

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