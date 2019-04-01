Партія Ердогана на виборах втрачає столицю Анкару. На черзі Стамбул?
На муніципальних виборах у Туреччині партія президента Реджепа Таїпа Ердогана втратила позиції в столиці країни.
Згідно з повідомленнями, в Анкарі лідирує головна опозиційна Республіканська народна партія (РНП).
Але і РНП, і партія Ердогана заявляє про перемогу свого кандидата у Стамбулі, найбільшому місті Туреччини.
Загалом по країні партія Ердогана отримує понад 51% голосів на місцевих виборах.
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Підрахунок голосів ще триває.
Сам президент заявив, що якщо в країні існують проблеми, то він і його партія зобов'язані їх виправити.
Ердоган говорив, що ці вибори - вирішальні для виживання країни та його партії, Партії справедливості і розвитку (ПСР), яка домінує в політиці останні 16 років.
Понад 57 мільйонів громадян зареєструвалися, щоб проголосувати за мерів і депутатів місцевих рад.
Вибори проводилися на тлі економічного спаду. Економіка Туреччини перебуває в рецесії, інфляція сягає 20%.
Які результати виборів?
За повідомленнями турецьких ЗМІ, в Анкарі переконливу перемогу здобув кандидат від РНП Мансур Явас.
Втім, обидві партії заявляють, що в Стамбулі на виборах мера переміг їхній кандидат.
Кандидат Екрем Імамоглу від РНП заявив, що отримав перевагу у 28 тисяч голосів.
Водночас у провладній партії кажуть, що їхній кандидат, колишній прем'єр-міністр Бінарі Їлдирим, обійшов суперника на 4 тисячі голосів.
Голова Центральної виборчої комісії Туреччини Саді Гувен заявив, що за результатами підрахунку більшості голосів у Стамбулі перемагає опозиційний кандидат.
Опозиція також заявляє про перемогу в Ізмірі, третьому за розміром місті Туреччини.
Вибори супроводжувалися спалахами насильства. Десятки людей дістали поранення у зіткненнях по всій Туреччині.
Двох виборців застрелили на виборчій дільниці у місті Малатья на сході країни. Згідно з повідомленнями з місця події, після того, як один з чоловіків відмовився використовувати кабінку для голосування, вирішив голосувати відкрито, на дільниці почалася бійка.
Зміна настроїв
Це було перше муніципальне голосування з того часу, як Ердоган отримав широкі виконавчі повноваження на минулорічних президентських виборах.
ПСР перемагала на всіх виборах з того часу, як прийшла до влади у 2002 році, але аналітики зауважують, що зараз вперше партія не впевнена у своєму успіху.
Президент Ердоган - найпопулярніший і найбільш неоднозначний лідер Туреччини в сучасній історії.
Але враховуючи стан економіки після нещодавньої валютної кризи, а також зростання рівня безробіття та інфляції, деякі виборці, схоже, були готові покарати Ердогана і ПСР на виборах.
"Люди потерпають від економічних проблем, - розповів один з виборців агентству AFP на марші опозиції. - Я вже на пенсії, але ніколи не бачив такого спаду".
Кореспондент BBC Марк Лоуен зауважує, що ПСР ризикує втратити ключові міста, де опозиційні партії неочікувано об'єдналися в боротьбі - це рідкість у такій політично поляризованій країні.
В Анкарі жорстока боротьба розгорнулася між кандидатом у мери від Республіканської народної партії Мансуром Явасом і кандидатом від ПСР Мехметом Ожасекі.
"Насправді, я не збирався сьогодні голосувати, - розповів Reuters один з виборців у столиці. - Але коли я побачив, наскільки хиткі позиції у ПСР, я подумав, що, може бути, час завдати удар".
"Усі незадоволені. Всім нелегко", - додав 47-річний мешканець столиці.
Передвиборча кампанія
Критики вважають, що в умовах, коли більшість ЗМІ є або проурядовими, або контролюються прибічниками Ердогана, опозиційні партії проводили свою кампанію у невигідному положенні.
Опозиційна прокурдська Народно-демократична партія (НДП) заявила, що ці вибори несправедливі, і відмовилася висувати кандидатів у кількох містах.
Деяких її лідерів посадили до в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Вони відкидають ці обвинувачення.
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