Facebook відкриє таємниці алгоритмів стрічки новин

Копирайт изображения Reuters

Facebook запускає нову функцію, що пояснить яким чином алгоритми вирішують, що показувати у стрічці новин користувачів соцмережі.

Нова кнопка "Чому я бачу цей пост?" показуватиме, які дії призвели до такої поведінки алгоритмів Facebook.

Компанія вперше надасть доступ користувачам до такої інформації у мобільному застосунку і на сайті.

Facebook, Twitter, YouTube та інші соцмережі критикували за використання алгоритмів, які визначають, що рекомендувати користувачам, не пояснюючи, як це працює.

Як повідомили у Facebook в коментарі BBC, нова функція стане доступною для деяких користувачів вже сьогодні. Повністю вона запрацює до 2 травня.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Завдяки кнопці "Чому я бачу цей пост?" можна буде дізнатися через які ваші дії онлайн алгоритм вирішив його вам показати

Кнопку "Чому я бачу цей пост? (Why am seeing this post?) можна буде знайти у випадаючому меню, що з'являється у верхньому правому кутку кожного посту у стрічці новин.

Зокрема може бути зазначено: "Ви коментували пости з фотографіями частіше, ніж інші види медіа-контенту".

Facebook повідомив, що також додасть більше інформації до кнопки "Чому я бачу цю рекламу?". Ця функція з'явилася у 2014 році.

Тепер люди зможуть дізнатися чи збігаються певні деталі їхнього профілю з тими, що містилися у базі даних рекламодавця.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Функція "Чому я бачу цю рекламу" вже доступна деякий час

Раніше стало відомо, що для цільового розміщення реклами використовувалися деякі дії користувача онлайн, зокрема геолокація під час підключення до інтернету.

"Обидві функції є частиною нашого внеску в те, щоб надати людям більше контексту і контролю під час користування Facebook", - йдеться у блозі компанії.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.