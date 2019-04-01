Вибори в Україні були вільними і конкурентними - міжнародні спостерігачі

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Вибори в Україні були вільними і конкурентними, право на свободу вибору було дотримано. Про це заявили міжнародні спостерігачі, які працювали на виборах в Україні.

Це представники Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирали громадяни. Безумовно, все буде визначатися в другому турі", - сказав спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва.

Він визнав позитивну роботу реєстру виборців, хоча, зазначив, що були деякі процедурні проблеми у день голосування під час підрахунку. За його словами, ті порушення, які були, в цілому не вплинуть на результат голосування.

Спостерігачі залишаються у країні і будуть працювати і у другому турі виборів.

"Сподіваємося, що ми побачимо ще один мирний день голосування", - зазначив пан Канерва з ОБСЄ.

"Те, що я бачив, це був вільний вибір вільних людей. Українці продемонстрували свою прихильність до демократичних і євро-атлантичних цінностей. Я бачив ентузіазм громадян різного віку, які голосували", - заявив Міхал Щерба, спостерігач місії від Парламентська асамблея НАТО.

Він підкреслив, що цей орган є відділеним від НАТО і він говорить лише від імені Парламентська асамблея НАТО.

Спостерігач також підкреслив, що вибори проходили за дуже складних безпекових умов: "Тисячі українців втратили їхні життя у збройному конфлікті, спровокованому Росією, Росія нелегально анексувала Крим".

Через це виборці зі Сходу і Криму не могли голосувати, висловили занепокоєння спостерігачі.

Копирайт изображения unian Image caption Спостерігачі ОБСЄ працювали на виборах в Україні

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Явка склала 63%, що менше, ніж на виборах 2014 року - 59,5%.

За результатами підрахунку 80% протоколів, Володимир Зеленський має 30,4% голосів, Петро Порошенко - 16,03%, Юлія Тимошенко - 13,24%.

Голосування у першому турі президентських виборів відповідало вимогам українського законодавства та міжнародним стандартам, вважає Комітет виборців України (КВУ).

В організації зазначили, що у порівнянні з виборами президента 2014 року кількість і характер порушень принципово не змінились.

Про те, що вибори пройшли чесно та вільно, заявила також і канадська спостережна місія CANADEM.

61 справа

Поліція відкрила 61 кримінальну справу, пов'язану з порушенням на виборах.

Найбільше справ відкрили за такими статтями:

Фальсифікація виборчих документів - 31,

Порушення таємниці голосування - 12,

Перешкоджання здійсненню виборчого права - 6,

Терористичний акт - 4,

Завідомо неправдиве повідомлення про замінування - 4.

До поліції вже надійшло 2605 повідомлень про правопорушення.

До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати виборів, а ще за три дні - офіційно оприлюднити.

Інавгурація президента має пройти не пізніше 3 червня.

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