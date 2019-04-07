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Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати першого туру виборів і дала старт другому туру. Офіційні результати встановили на підставі протоколу про результати виборів президента, який підписали всі 16 членів ЦВК та оголосила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

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Лідером першого туру став комік Володимир Зеленський, він отримав 5,7 млн голосів, або 30,24%. З ним у другому турі буде замагатися чинний президент Петро Порошенко. У нього 3 млн голосів українців, або 15,95%.

Жоден кандидат не одержав більше половини голосів виборців, тому президента українці обиратимуть у другому турі, який пройде 21 квітня. Інавгурація має пройти не пізніше 3 червня.

Вихід до другого туру Володимира Зеленського несподіванкою не став. Він був лідером за результатами усіх соціологічних опитувань. Однак мало хто прогнозував, що його відрив від конкурентів виявиться настільки великим.

Ще до оголошення другого туру і до початку агітації між кандидатами почалась війна відеозвернень і "битва аналізів". Приводом для цього стала тема проведення дебатів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Фіналісти президентських виборів погодилися подебатувати на НСК "Оліймпійський"

Так, на минулому тижні Володимир Зеленський, у властивій для шоумена формі, прийняв виклик Петра Порошенка зустрітися на дебатах, але озвучив свої умови - це має бути стадіон НСК "Олімпійський", а кандидати мають здати аналізи, бо українці повинні мати здорового президента. І Порошенко на них погодився теж у відеозверненні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Президент здав аналіз на наркотики і алкоголь у чотири лабораторії.

Після цього кандидати оприлюднили ще кілька відеозаяв, звертаючись один до одного через об'єктиви. Пан Порошенко пропонував разом здавати аналізи, Володимир Зеленський висунув ідею, щоб модератором майбутніх дебатів була Юлія Тимошенко. Від такої пропозиції пані Тимошенко відмовилась.

А в п'ятницю Петро Порошенко і Володимир Зеленський кожен окремо і у супроводі натовпів журналістів здавали медичні аналізи.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На вибори через дебати. Як Зеленський здавав аналізи

У неділю, 7 квітня, Петро Порошенко заявив, що 21 квітня українцям доведеться обирати - "або вільна Європа, або імперська Росія". Він закликав своїх прихильників підтримувати європейське майбутнє і підписуватись на сайті euua.org

Команда Володимира Зеленського теж 7 квітня представила кроки, які він має намір здійснити у боротьбі з корупцією, якщо стане президентом.

Екс-міністр оборони і кандидат у президенти Анатолій Гриценко, який набрав у першому турі 6,91% голосів, заявив, що визначиться, чи буде підтримувати Волоимира Зеленського тоді, коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для нього переконливими.

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31 березня 18,8 млн українців взяли участь у першому турі. За даними Державного реєстру виборців, всього в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців.

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Вибори в Україні були вільними і конкурентними, заявили міжнародні спостерігачі. Хоча, і українські і міжнародні спостерігачі за виборами говорили про ряд порушень під час голосування - підкуп виборців, використання адмінресурсу, але в цілому вони не вплинули на хід волевиявлення.

Це сьомі вибори президента з часів встановлення незалежності України. У них брала участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39.

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.

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