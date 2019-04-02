Американець отримав 20 років за пранк поліції, через який помилково вбили людину

Копирайт изображения Reuters Image caption Затриманий Тайлер Барріс

Жителя Каліфорнії засудили до 20 років в'язниці за серію фальшивих викликів поліції, один з яких призвів до смерті невинуватої людини.

Тайлер Барріс практикував так званий "светтінг" - обман правоохоронців, мета якого - направити озброєний загін спецпризначенців до будинку "жертви".

Один з таких викликів закінчився трагедією: Барріс зателефонував у поліцію і заявив, що вбив свого батька і тримає у заручниках інших членів своєї родини.

При цьому він дав адресу будинку у штаті Канзас, хоча сам перебував за 2 250 кілометрів звідти - у Лос-Анджелесі.

Поліція приїхала за адресою, яку вказав Барріс, і помилково застрелила 28-річного чоловіка Ендрю Фінча, який є батьком двох дітей.

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Зробити фальшивий виклик поліції Барріса попросив геймер зі штату Огайо - щоб таким чином "налякати" іншого геймера, з яким в нього був конфлікт.

При цьому адреса, яку він дав Баррісу, виявилася застарілою. Тобто вбитий правоохоронцями чоловік не мав жодного стосунку ані до геймерів, ані до Барріса.

Затриманий визнав свою провину за 51 пунктом обвинувачення. Він зізнався, що це не єдиний випадок, коли він таким же чином обманював поліцію.

Зокрема, каже чоловік, він якось повідомив правоохоронців, що залишив у штаб-квартирі ФБР вибуховий пристрій.

Прокурори кажуть, що 20-річний термін - це найсерйозніше покарання, яке в США коли-небудь отримували за "светтінг".

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