У Польщі спалюють книжки про Гаррі Поттера. Чому?

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Католицькі священики у Польщі спалили книги, які вони вважають блюзнірськими і такими, що ображають християнську релігію. У вогнищі опинилися, зокрема, й книжки про Гаррі Поттера.

Фонд "SMS із неба" оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотографії, на яких видно як десятки книжок палають у вогні.

Інцидент стався у місті Кошалін, що в північно-західній Польщі.

Автори публікації у підписі до знімків виправдовують спалення цитатами із Біблії.

Зокрема, вони наводять фрагмент з Діяння апостолів: "Деякі з тих, хто займався чаклунством, позбирали свої книжки й спалили їх на очах у громади. Коли ж підрахували вартість тих книжок, то виявилося, що вони коштують близько п'ятдесяти тисяч срібних монет".

Окрім "Гаррі Поттера" у вогнищі можна розгледіти також книгу "Сутінки" і видання індійського духовного лідера Ошо.

Книги про "Гаррі Поттера", написані британською письменницею Джоан Ролінг, вважаються одними із найпопулярніших художніх творів в історії видавничої справи - в усьому світі було продано понад 500 мільйонів примірників.

Деякі християни невдоволені тим, яка значна роль у подібних книгах відводиться для магії.

У соцмережах можна знайти чимало коментарів жителів Кошаліна, які обурюються звісткою про спалення книжок в їхньому місті.

"Я ще ніколи не зустрічав когось, хто б чинив насильство, вбивав чи щось крав в ім'я Гаррі Поттера. А от в ім'я Біблії - так. Погані новини, джентльмени!", - написав один з критиків.

Інший наводить цитату німецького поета Генріха Гейне: "Там, де спалюють книги, в кінці спалюють і людей".

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