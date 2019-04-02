США покарали Туреччину через купівлю С-400 в Росії

Копирайт изображения Sergei Malgavko/Getty Images Image caption Росія має поставити С-400 до Туреччини в липні

США призупинили постачання обладнання для винищувачів F-35 в Туреччину через рішення Анкари придбати російську зенітну ракетну систему С-400. Вашингтон зажадав від Туреччини відмовитися від С-400.

"До тих пір, поки Туреччина не ухвалить однозначного рішення відмовитися від купівлі російської С-400, заходи, пов'язані з підтримкою боєготовності турецьких F-35, припиняються, - заявив представник міноборони США, підполковник ВПС Майк Ендрюс. - Водночас, наш діалог з Туреччиною щодо цієї важливої теми продовжиться".

Вашингтон неодноразово попереджав Анкару, що російська зенітна ракетна система С-400 "Тріумф" становить загрозу безпеці F-35.

Туреччина виступає партнером США з виробництва малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35 поряд з іншими країнами НАТО. Перші два F-35 Туреччина отримала в червні 2018 року, всього Анкара замовила 100 винищувачів F-35A (найпростіша, полегшена та дешева модифікація F-35).

Пентагон пояснив відмову від постачання до Туреччини необхідністю гарантувати, що можливий вихід країни з програми зі створення F-35 не вплине на постачання винищувачів в інші країни. Туреччина виготовляє деталі фюзеляжу, шасі та дисплеї для кабіни винищувача.

Джерела Reuters, знайомі з процесом виготовлення F-35 і позицією США з цього питання, стверджують, що Туреччину у виробничому ланцюжку може замінити інша країна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США призупинили постачання обладнання для літаків F-35 у Туреччину

"Ми дуже жалкуємо щодо поточної ситуації, в якій опинилася наша партнерська програма F-35, але Міноборони робить розумні заходи для захисту спільних інвестицій, які були вкладені в нашу найважливішу технологію", - заявив виконуючий обов'язки речника Пентагону Чарльз Саммерс.

Він назвав рішення Туреччини придбати у Москви C-400 неприйнятним. США, за його словами, вжили заходів обережності для забезпечення стійкості ланцюжка виробництва F-35. Пентагон в даний момент шукає інші джерела постачання компонентів для винищувачів замість турецьких, сказав Саммерс.

Раніше в понеділок агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що США зробили "перший конкретний крок" через плани Анкари купити російську систему С-400 і призупинили постачання обладнання для турецьких винищувачів F-35.

Джерела Reuters та Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що мова йде про припинення постачання Анкарі тренажерів, на яких турецькі пілоти мали вчитися польотам на F-35.

Про рішення припинити постачання в Туреччину компонентів за спільною програмою виробництва винищувачів Пентагон оголосив напередодні саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який відбудеться на цьому тижні. У ньому має взяти участь і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

США та їхні союзники по НАТО побоюються, що радар С-400 навчиться відстежувати зроблений за стелс-технологією F-35, що зробить винищувач вразливим для російської зенітної ракетної системи.

У Держдепартаменті ще у квітні 2018 року попереджали Туреччину про наслідки придбання С-400 у Москви. Зокрема, Анкарі погрожували потраплянням під санкції згідно із законом CAATSA ("Про протидію ворогам Америки санкціями").

Копирайт изображения SERGEI CHIRIKOV/Getty Images Image caption Ердоган у лютому запевнив Путіна, що не відмовиться від купівлі С-400

Туреччина у 2017 році підписала контракт з Росією на постачання комплексів С-400 на 2,5 млрд доларів. Це був перший контракт, укладений країною-членом НАТО на постачання російського озброєння.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в лютому заявив, що не збирається його анулювати. "Не може бути мови про те, щоб повернути назад. Справу зроблено", - сказав він.

"Ми дали зрозуміти, що не сидітимемо склавши руки, коли союзники з НАТО отримують зброю в наших супротивників. Ми не зможемо захищати Захід, якщо наші союзники будуть залежати від купівлі зброї на Сході", - відреагував тоді на його заяву віце-президент США Майк Пенс.

Зенітні комплекси С-400 "Тріумф" наразі є на озброєнні лише російської армії. Контракти на їхнє постачання укладені з Китаєм, Туреччиною та Індією, ведуться переговори з Саудівською Аравією. Постачання С-400 до Туреччини заплановане на липень.

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