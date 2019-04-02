Байдена звинуватили в непристойній поведінці. Він - конкурент Трампа на виборах
Дві американки звинуватили колишнього віце-президента США Джо Байдена, який може стати суперником Дональда Трампа на виборах 2020, в непристойній поведінці.
Перша жінка - Люсі Флорес - заявила, що пан Байден поцілував її в потилицю під час передвиборчої кампанії.
Інша жінка - Емі Лаппос - повідомила, що десять років тому політик взяв її руками за обличчя і потерся носом об її ніс.
Пан Байден заперечує, що колись неналежним чином поводився з жінками.
Екс-сенатор від штату Делавер, який обіймав посаду віце-президента за адміністрації Барака Обами у 2009-17 роках, вважається можливим лідером у перегонах за висунення на посаду президента від Демократичної партії.
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Що говорять жінки?
Пані Лаппос, 43-річна колишня помічниця конгресмена Демократичної партії, заявила, що пан Байден неналежним чином торкнувся її на фандрейзинговому заході у приватному будинку в Гартфорді, штат Коннектикут, у 2009 році.
Вона повідомила Hartford Courant, що тодішній віце-президент увійшов на кухню, щоб подякувати групі помічників, а потім потерся носом об її ніс.
Пані Лаппос закликала пана Байдена не балотуватися на виборах, сказавши: "Небажані пестощі - це не нормально. Об'єктивізація жінок - це не нормально".
Скарга пані Флорес вперше з'явилися в п'ятницю в статті, яку вона написала для журналу The Cut.
Пані Флорес була кандидатом від Демократичної партії на посаду віце-губернатора Невади у 2014 році, коли пан Байден приїхав, щоб підтримати її.
Жінка повідомила, що коли вона готувалася вийти на сцену, пан Байден поклав обидві руки їй на плечі ззаду, понюхав її волосся, а потім повільно поцілував її потилицю.
"Я була виснаженою, часу не вистачало, і я вирішила не мити голову перед мітингом. Я нанесла сухий шампунь на волосся і полетіла в Лас-Вегас", - згадує жінка.
"Незадовго до виступів нас відвели в бік сцени, де поставили в чергу для виступів. Коли я робила глибокі вдихи і готувалася вийти до натовпу, я відчула дві руки на своїх плечах. Я заціпеніла: "чому віце-президент Сполучених Штатів чіпає мене?" Я відчувала, як він наближається до мене ззаду. Він нахилився сильніше і вдихнув моє волосся", - так Флорес описала "довгий поцілунок" в потилицю від Байдена перед мітингом.
За її словами, поведінка віце-президента її шокувала і збентежила. "Я думала про себе, що віце-президент нюхає голову, яку я не помила", - зазначила Флорес.
Як відреагував Байден і його конкуренти
В обох випадках ані учасники мітингу в Лас-Вегасі, де Байден, імовірно, нюхав волосся жінки-кандидата, ані люди, які були присутні на вечері в Гринвічі, де віце-президент міг обійняти помічницю конгресмена, або не змогли згадати якоїсь дивної поведінки політика, або утрималися від коментарів у ЗМІ.
Конгресмен Гаймс, у якого працювала Лаппос, сказав, що вперше дізнався про її звинувачення зі ЗМІ і не готовий їх прокоментувати.
Байдена не в перший раз ловлять на дивній поведінці. В американських медіа з'являлися добірки фотографій, на яких Байден занадто сильно притискається до різних жінок - ніби шепоче їм щось на вухо. Втім, ніхто до цього року жодних звинувачень в непристойній поведінці політику не пред'являв.
Сам колишній віце-президент поки що встиг прокоментувати тільки заяву Люсі Флорес. Через прес-службу він повідомив, що "за багато років участі передвиборних кампаніях і в суспільному житті" він безліч разів тиснув руки, обіймав, висловлював приязнь та підтримку.
"І жодного разу - ніколи - я не вважав, що поводився неналежним чином, - сказав Байден. - Якщо є припущення, що поводився, я з повагою їх вислухаю".
Він додав, що ті ж самі моменти може пам'ятати інакше, але підкреслив, що зараз "особливий час", коли "жінки відчувають, що можуть і повинні розповісти про свій досвід, а чоловіки повинні звернути на це увагу".
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Натомість речник Байдена Білл Руссо звинуватив "правих тролів" з "темних куточків інтернету" в тому, що ті представляють нешкідливі образи спілкування Байдена з жінками як доказ недоречних дотиків.
Кілька інших кандидатів на висунення в президенти від Демократичної партії підтримали Люсі Флорес.
"Я думаю, що це говорить про необхідність фундаментальної зміни культури цієї країни", - заявив сенатор Берні Сандерс в інтерв'ю Face the Nation на CBS і додав, що у нього немає причин не вірити Флорес. Вона агітувала за цього сенатора, коли той висувався в президенти у 2016 році.
Сенатор Елізабет Воррен, яка також оголосила про участь у президентських перегонах, сказала, що Байден "має дати відповідь".
Інша претендентка на висунення кандидатом в президенти від демократів, сенатор Емі Клобучар зазначила, що в політиці "люди піднімають проблеми, і вони повинні їх вирішувати".
Чи є у Байдена захисники?
Спікер палати представників, демократ Ненсі Пелосі заявила, що не вважає звинувачення на адресу колишнього віце-президента підставою для його виходу з президентських перегонів.
Сенатор-демократ Даян Файнстайн зазначила, що Байден - "тепла, тактильна людина". Вона визнала, що колишній віце-президент торкається до людей, але це "навряд чи має сексуальний підтекст".
"Щось новеньке, що люди ображені цим. За 25 років я ніколи не бачила такого раніше", - додала сенатор.
Колишня помічниця віце-президента Синтія Хоган сказала New York Times, що Байден "ставився [до співробітників] з повагою і наполягав, щоб інші робили так само".
А Стефані Картер, дружина колишнього міністра оборони США Ештона Картера, встала на захист свого "близького друга" у своєму блозі.
Фотографія Байдена, який тримає її за плечі під час присяги її чоловіка на посаду глави Пентагону, також виглядає неоднозначно. Пані Картер однак зазначила, що віце-президент міг відчувати, що вона нервувала на заході, і просто обійняв її.
Чинний президент США Дональд Трамп ще до виборів потрапив в ще більш гучний скандал. У 2005 році під час зйомок програми Access Hollywood він похвалився тим, що "хапає жінок за піхву" - і ця фраза потрапила на аудіозапис.
"Я відразу цілую красунь. З ходу, навіть не чекаю. Коли ти зірка, вони дозволяють тобі це робити, що завгодно дозволяють. Хапаю їх за піхву. Вони дозволяють тобі все", - говорив Трамп на записи.
За місяць до виборів 2016 року запис опублікувала газета Washington Post. Після цього Трамп вибачився за свої слова, однак втратив частину прихильників навіть у Республіканській партії, від якої висувався.
У своїй книзі "Страх" журналіст Боб Вудворд розповідав, що в штабі Трампа після публікації запису розглядали варіант його виходу з передвиборчих перегонів. Проте він зміг виграти вибори.
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