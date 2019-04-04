Вибори 2019: у другий тур вийшли Зеленський і Порошенко. Результати ЦВК
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів першого туру президентських виборів.
- Яким буде "останній бій" Порошенка із Зеленським?
- Декларації Порошенка і Зеленського: які статки лідерів перегонів
Лідерами перегонів стали:
- Володимир Зеленський - 30,24%
- Петро Порошенко - 15,95%
- Юлія Тимошенко- 13,40%
- Юрій Бойко - 11,67%
- Анатолій Гриценко - 6,91%
До другого туру проходять Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.
Решта голосів розподілилась так:
- Ігор Смешко - 6,04%
- Олег Ляшко - 5,48%
- Олександр Вілкул - 4,15%
- Руслан Кошулинський - 1,62%
- Юрій Тимошенко - 0,62%
- Олександр Шевченко - 0,57%
- Валентин Наливайченко - 0,22%
- Ольга Богомолець - 0,17%
- Геннадій Балашов - 0,17%
- Роман Безсмертний - 0,14%
- Віктор Бондар - 0,11%
- Юлія Литвиненко - 0,1%
- Юрій Дерев'янко - 0,1%
- Сергій Тарута - 0,1%
- Інна Богословська - 0,09%
- Ігор Шевченко - 0,09%
- Юрій Кармазін - 0,08%
- Володимир Петров - 0,08%
- Віталій Скоцик - 0,08%
- Сергій Каплін - 0,07%
- Олександр Мороз - 0,06%
- Віктор Кривенко - 0,04%
- Василь Журавльов - 0,04%
- Ілля Кива - 0,03%
- Андрій Новак - 0,02%
- Олександр Ващенко - 0,02%
- Микола Габер - 0,02%
- Олександр Соловйов - 0,02%
- Руслан Ригованов - 0,02%
- Олександр Данилюк - 0,02%
- Віталій Купрій - 0,02%
- Аркадій Корнацький - 0,02%
- Сергій Носенко - 0,01%
- Роман Насіров - 0,01%
Ці дані ЦВК отримала в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій.
До 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і опублікувати остаточні результати першого туру.
Другий тур відбудеться 21 квітня. Інавгурація президента має відбутися не пізніше 3 червня.
31 березня 2019 року у голосуванні в Україні і за кордоном взяли участь 63,52% виборців. У 2014 році явка на виборах президента була меншою - 59,48%.
За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців.
Вибори в Україні були вільними і конкурентними, заявили міжнародні спостерігачі. Проте, і українські і міжнародні спостерігачі за виборами говорили про низку порушень під час голосування: підкуп виборців, використання адмінресурсу, але в цілому вони не вплинули на хід волевиявлення.
Перший тур виборів пройшов без системних порушень, заявила і Центральна виборча комісія.
Ці вибори називали чи не найбільш непередбачуваними в історії України.
Це сьомі вибори президента з часів встановлення незалежності України. У них брала участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39.
За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.
Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.