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Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів першого туру президентських виборів.

Лідерами перегонів стали:

Володимир Зеленський - 30,24% Петро Порошенко - 15,95% Юлія Тимошенко- 13,40% Юрій Бойко - 11,67% Анатолій Гриценко - 6,91%

До другого туру проходять Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Копирайт изображения Getty Images, BBC Image caption До трійки лідерів потрапили: Зеленський, Порошенко та Тимошенко, однак результат останньої не дає їй змоги потрапити до другого туру

Решта голосів розподілилась так:

Ігор Смешко - 6,04%

Олег Ляшко - 5,48%

Олександр Вілкул - 4,15%

Руслан Кошулинський - 1,62%

Юрій Тимошенко - 0,62%

Олександр Шевченко - 0,57%

Валентин Наливайченко - 0,22%

Ольга Богомолець - 0,17%

Геннадій Балашов - 0,17%

Роман Безсмертний - 0,14%

Віктор Бондар - 0,11%

Юлія Литвиненко - 0,1%

Юрій Дерев'янко - 0,1%

Сергій Тарута - 0,1%

Інна Богословська - 0,09%

Ігор Шевченко - 0,09%

Юрій Кармазін - 0,08%

Володимир Петров - 0,08%

Віталій Скоцик - 0,08%

Сергій Каплін - 0,07%

Олександр Мороз - 0,06%

Віктор Кривенко - 0,04%

Василь Журавльов - 0,04%

Ілля Кива - 0,03%

Андрій Новак - 0,02%

Олександр Ващенко - 0,02%

Микола Габер - 0,02%

Олександр Соловйов - 0,02%

Руслан Ригованов - 0,02%

Олександр Данилюк - 0,02%

Віталій Купрій - 0,02%

Аркадій Корнацький - 0,02%

Сергій Носенко - 0,01%

Роман Насіров - 0,01%

Ці дані ЦВК отримала в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій.

До 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і опублікувати остаточні результати першого туру.

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Другий тур відбудеться 21 квітня. Інавгурація президента має відбутися не пізніше 3 червня.

31 березня 2019 року у голосуванні в Україні і за кордоном взяли участь 63,52% виборців. У 2014 році явка на виборах президента була меншою - 59,48%.

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За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців.

Вибори в Україні були вільними і конкурентними, заявили міжнародні спостерігачі. Проте, і українські і міжнародні спостерігачі за виборами говорили про низку порушень під час голосування: підкуп виборців, використання адмінресурсу, але в цілому вони не вплинули на хід волевиявлення.

Перший тур виборів пройшов без системних порушень, заявила і Центральна виборча комісія.

Ці вибори називали чи не найбільш непередбачуваними в історії України.

Це сьомі вибори президента з часів встановлення незалежності України. У них брала участь рекордна кількість кандидатів у президенти - 39.

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.

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