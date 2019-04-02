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Лідерка партії "Батьківщина" і кандидатка у президенти Юлія Тимошенко не буде оскаржувати у судах результати першого туру виборів. Про це вона заявила на брифінгу у вівторок, 2 квітня.

Пані Тимошенко сказала, що під час виборів мали місце "фальсифікації" тільки на користь одного з кандидатів, президента Порошенка. "Вибори були перетворені в фарс", - зазначила вона.

"Вибори Порошенка були сфальшовані, він не має бути в другому турі", - уточнила вона.

При цьому лідерка "Батьківщини" відкинула думку про оскарження результатів виборів у суді.

"Я можу відразу сказати, що ми не підемо до суду", - пообіцяла кандидатка. Вона пояснила це тим, що не має "довіри до судової системи".

Юлія Тимошенко також заявила, що за нинішніх умов не планує закликати людей виходити на масові акції протесту.

При цьому вона додала, що визнає вибір, який зробили люди.

У ніч виборів представник штабу Петра Порошенка Сергій Березенко заявив журналістам, що "вибори пройшли абсолютно чесно".

Спостерігачі громадянської мережі "Опора" зафіксували певні порушення. проте відзначили, що вони не впливають на результати.

Спостерігачі від ОБСЄ оцінили вибори як "загалом вільні й конкурентні".

"Немає достойних"

Пані Тимошенко заявила, що не може порадити виборцям кандидатів, що не пройшли у другий тур, голосувати за Петра Порошенка або Володимира Зеленського.

"Країна зараз знаходиться у такому кризовому стані, війні, економічній кризі... Жоден із кандидатів, які за рішенням ЦВК опиняться у другому турі, не впорається із цими викликами", - вважає вона.

Лідерка "Батьківщини" додала, що не здається у своїй боротьбі та має намір готуватись до парламентських виборів.

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