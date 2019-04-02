У дитсадку в Китаї діти потруїлися кашею. Це міг зробити вихователь, "щоб помститися"

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У Китаї поліція затримала вихователя дитячого садка в центральній частині країни, якого підозрюють у тому, що він отруїв 23 дітей, повідомляє місцева влада.

Дітей терміново госпіталізували після того, як вони з'їли на сніданок кашу в дитсадку в місті Цзяоцзо в провінції Хенань, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Попереднє розслідування виявило, що в їжі містився високий рівень нітриту натрію.

Мотиви підозрюваного наразі невідомі.

Однак китайські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в поліції, що вихователь хотів помститися колезі.

Ім'я підозрюваного не називають.

Після сніданку 27 березня минулого тижня у дітей почалася блювота, вони почали непритомніти, повідомляє видання Beijing News. Поліція повідомила про інцидент лише в понеділок, 1 квітня.

Стан однієї дитини розцінюється як серйозний, семеро інших досі в лікарні. 15 дітей вже виписали.

За повідомленнями місцевої преси, дитячий садок, де стався інцидент, тимчасово закрили, дітей перевели до інших закладів.

Нітрит натрію часто використовують як харчову добавку в м'ясних продуктах, таких як ковбаса та сосиски, але у високих кількостях він може бути токсичним.

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