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Найдорожче голос одного виборця обійшовся Роману Насірову, а найдешевше — Ігорю Смешку. Про це свідчать дані Комітету виборців України.

КВУ порахував "вартість" голосів відповідно до проміжних фінансових звітів кандидатів, включно із 2,5 мільйонами гривень застави, яку вони вносили під час реєстрації.

При цьому, враховувалася кількість осіб, які проголосували за кандидата на момент опрацювання 97,1% бюлетенів.

Найбільше на свою кампанію в розрахунку на один голос витратив Роман Насіров, який отримав найменшу підтримку виборців - за нього проголосували 2 507 людей. Вартість одного голосу відданого за нього склала 997 гривень, що є рекордною сумою.

На другому місці - Сергій Каплін, якого підтримав 14 871 виборець, а на заставу та агітацію кандидат витратив 12,6 мільйона гривень. Вартість голосу - 849 гривень.

Третій у цьому рейтингу — Аркадій Корнацький. Кандидат витратив 3,5 мільйона гривень, отримавши підтримку 4 358 виборців. Вартість одного голосу склала 825 гривень.

Найменше один голос коштував Ігорю Смешку, Володимиру Зеленському та Юрію Тимошенку.

Наприклад, Юрій Тимошенко витратив на вибори лише суму застави у 2,5 мільйона гривень. При цьому, він отримав 114 207 голосів, тобто 22 гривні за голос.

Володимир Зеленський витратив на свою кампанію 88,9 мільйона гривень, отримавши 5 529 460 голосів виборців, що означає вартість голосу у 16 гривень.

Найефективнішою ж виявилась кампанія Ігоря Смешка. Політик витратив 3,9 мільйона гривень, а отримав підтримку 1 104 537 виборців.

Таким чином, вартість голосу склала лише 4 гривні.

Вартість голосу для лідерів перегонів була такою:

Володимир Зеленський - 16 гривень

Петро Порошенко - 141 гривня

Юлія Тимошенко - 68 гривень

Юрій Бойко - 23 гривні

Анатолій Гриценко - 82 гривні.

У рейтингу КВУ не враховував Сергія Таруту та Олександра Мороза, які заявили про відмову від балотування.

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