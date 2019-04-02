"Підправити" ніс за 5 хвилин без операції - це реально?

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Можливо, вже незабаром процедури з корекції носу без хірургічного втручання стануть реальністю - знадобляться лише голки та електричний струм. Принаймні, так кажуть американські дослідники.

За їхніми словами хрящові тканини, які формують, зокрема, вуха і кінчик носа, піддаються електромеханічній корекції.

Теоретично, такі процедури проводитимуться під місцевою анестезією і зможуть вберегти пацієнтів від зайвих швів і шрамів.

Щоправда, на людях цей метод ще не випробовували.

Натомість дослідникам вдалося змінити форму кролячого вуха з прямої на вигнуту.

Як це має працювати?

Хрящ - еластична структура, що щільно заповнена білком колагеном. Він здатен утримувати потрібну форму, але при цьому лишається доволі гнучким.

Електромеханічна корекція передбачає пропускання електричного струму крізь хрящову тканину (через невеликі голки) - це допомагає зробити її гнучкішою і придатною для зміни форми.

Один з дослідників, доктор Майкл Хілл, пояснює: "Як тільки вона стає гнучкою, ви можете надати їй ту форму, яку забажаєте".

Вчені кажуть, що після процедури достатньо зачекати кілька хвилин, аби хрящова тканина затверділа. Після цього вона зберігатиме таку ж форму й надалі.

Довгий шлях

Професор Іен Вітакер - пластичний хірург у медичній школі при Університеті Свонсі. За його словами, ідея, запропонована його колегами, - цікава, проте може пройти ще чимало часу, поки такі методи зможуть запропонувати пацієнтам.

"Завжди корисно шукати нові способи, які нівелюють необхідність хірургічного втручання, але перенести ці методи на людей може виявитися непростим завданням", - каже він.

"Вам доведеться отримати як етичне схвалення цієї процедури, так і законний дозвіл на неї. Окрім того, треба мати впевненість, що це безпечно", - додає пан Вітакер.

"Якщо все працює саме так, як сподіваються дослідники, то мені зрозуміло, що цей метод можна використати, приміром, для корекції форми вух. З носом - все трохи складніше, адже три чверті носа - це саме кістка, а не хрящ. Тому, можливо, вдасться змінювати форму кінчика носа".

Ще одна проблема - потенційна шкода, яку хрящовій тканині можуть завдати маніпуляції з нею.

"Наразі не зовсім зрозуміло, як працює ця процедура. Ми не знаємо, чи збережеться цілісність хрящової тканини і якими можуть бути ризики", - застерігає Іен Вітакер.

Що може піти не так?

Ринопластика, або корекція форми носа, - це операція, що проводиться під загальним наркозом.

Попри потенційні позитивні ефекти, фахівці просять не забувати й про проблеми, які можуть стати результатом таких операцій. Ось лише деякі з них:

ускладнення дихання

ушкодження хрящової стінки між ніздрями

порушення у сприйнятті запахів

носові кровотечі

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