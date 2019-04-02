Тереза Мей проситиме ЄС про ще одну відстрочку брекзиту

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За десять днів до умовної дати виходу Великої Британії з ЄС, прем'єр-міністр країни Тереза Мей вирішила попросити Євросоюз про ще одну відстрочку брекзиту.

Ввечері у вівторок, після багатогодинного засідання уряду, вона пояснила: оскільки британський парламент не может схвалити ніякого рішення щодо форми виходу з ЄС, країні потрібна ще одне відтермінування брекзиту.

При цьому, зауважила Мей, така відстрочка не має бути занадто довгою.

Спочатку передбачалося, що Велика Британія має залишити ЄС 29 березня, але через нездатність місцевих політиків дійти згоди щодо умов брекзиту, Брюссель дав країні час до 12 квітня.

Лідери ЄС кажуть, що готові відкласти брекзит іще раз, але хочуть розуміти, що саме планують зробити британські політики за цей час і як вони планують вийти з глухого кута, в якому опинилися.

Якщо Лондон не зможе переконливо пояснити, навіщо йому потрібна відстрочка, то може її не отримати.

В такому випадку 12 квітня Британія просто "випаде" з Євросоюзу - без врегулювання відносин з ЄС і узгоджених умов брекзиту.

Євросоюз планує вирішити долю Великої Британії на надзвичайному саміті, що запланований на 10 квітня.

Тереза Мей заявила, що запрошує до переговорів лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна, аби вони змогли спільно виробити план дій щодо брекзиту.

"Глухий кут"

Ввечері у понеділок депутати Палати громад знову не змогли домовитися про форму брекзиту, яка б влаштувала більшість із них. Вони відкинули всі чотири варіанти подальших дій, які запропонували їхні колеги.

Жоден з варіантів не отримав підтримки більшості.

Серед чотирьох пропозицій, винесених на голосування, були:

Митний союз з Євросоюзом (273 - "за", 276 - "проти"). Пропозиція закріпити на законодавчому рівні митний союз з ЄС за будь-якого варіанту брекзиту.

Єдиний ринок (261 - "за", 282 - "проти"). За цього варіанту зберігається членство в єдиному європейському ринку та митному союзі, тобто зберігаються тісні економічні відносини з ЄС.

Другий референдум (280 - "за", 292 - "проти"). Цим варіантом пропонувалося заборонити ратифікацію в парламенті будь-якої угоди про вихід з ЄС, якщо і поки її не схвалять на референдумі.

Відмова від брекзиту без угоди (191 - "за", 292 - "проти"). Якщо до дня брекзиту угоду про вихід з ЄС не буде схвалено, уряд має просити згоди парламенту на вихід без угоди, а якщо не отримає його, то відкликати заяву про вихід з ЄС.

Не виключено, що уряд спробує вчетверте внести на голосування в Палату громад проект угоди про умови виходу з ЄС, який Тереза Мей уклала з Брюсселем.

Палата громад вже тричі її відхиляла.

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