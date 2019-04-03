Електронна музика рятує від комарів - вчені

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Ви лежите під сонячними променями, легкий вітерець грає з вашим волоссям. Ви повертаєте голову і бачите, як хтось підносить вам смачний коктейль. Оце так життя.

Але тільки-но вам вдалося розслабитися, як ви відчуваєте на собі їх - укуси комарів. Так бути не повинно.

Якщо вірити новому дослідженню, то існує спосіб, що дозволяє з цим боротися. І, судячи з усього, доволі ефективно.

Мова про електронну музику - зокрема, дабстеп. Якщо ще точніше - про пісні відомого американського музиканта Skrillex.

Група дослідників з різних країн, що спеціалізуються на комарах і захворюваннях, які вони переносять, перевірили, як музика Skrillex вплине на дорослих комарів виду Aedes aegypti.

Мета - зрозуміти, чи зможе електронна музика його відлякнути.

Пісню "Scary Monsters And Nice Sprites" обрали через поєднання в ній дуже високих і дуже низьких частот.

"У комах низькочастотні коливання сприяють процесу парування, а шум заважає сприйняттю сигналів від представників свого виду, а також від тварин та людей", - кажуть вчені.

Результати, оприлюднені в журналі Acta Tropica, - хороші новини як для нас із вами, так і для Skrillex.

Виявилося, що під час звучання музики дорослі самки комарів нападали на своїх "жертв" рідше, ніж коли музики не було.

Також в ході дослідження з'ясувалося, що після прослуховування електронної музики комарі парувалися набагато рідше, ніж ті, хто перебував у безшумному середовищі.

"Спостереження показали, що подібна музика може відтермінувати напад комарів, знизити їхній апетит і перешкоджати паруванню. Це відкриває нові можливості в розробці персонального захисту і засобів контролю проти захворювань, що передаються комарами", - кажуть автори дослідження.

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