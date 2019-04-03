"Вічний" президент Алжиру Бутефліка йде у відставку. Алжирці святкують

Копирайт изображения Getty Images Image caption Абдельазіз Бутефліка керував Алжиром 20 років

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка залишив свою посаду після кількох тижнів протестів з вимогою його відставки, повідомляє алжирське державне агентство APS.

82-річний президент, який правив країною 20 років, раніше заявляв, що готовий залишити посаду до 28 квітня, але протестувальників це не влаштувало.

Демонстранти відреагували на оголошення, влаштувавши масове вуличне свято. На вулицях столиці країни, Алжиру, звучать автомобільні клаксони. Один з протестуючих подякував Аллаху в ефірі національного телебачення, повідомляє Reuters.

Бутефліка раніше заявляв, що намагатиметься забезпечити "спадкоємність інститутів влади". Як очікується, перехідний уряд на наступні три місяці, до виборів, очолить спікер верхньої палати парламенту Абделькадер Бенсалем.

Незадовго до відставки Бутефліки глава генштабу алжирської армії Ахмед Гаед Салах зажадав оголосити президента нездатним виконувати свої обов'язки і відсторонити його від посади.

"Ми зобов'язані знайти вихід з цієї кризи негайно, але в рамках конституції", - заявив він, виступаючи по телебаченню 26 березня. Він запропонував скористатися статтею 102 Конституції, яка дозволяє конституційній раді країни оголосити посаду президента вакантною, якщо глава держави не здатен виконувати свої обов'язки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сотні тисяч алжирців протестували проти переобрання Бутефліки на новий термін в цьому році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Звістка про відставку викликала масові святкування в Алжирі

За кілька тижнів до цього Бутефліка оголосив, що збирається балотуватися на ще один президентський термін. Незабаром після цього в Алжирі почалися масові протести. Через кілька тижнів протестів Бутефліка відмовився від наміру йти на п'ятий термін.

Але протестувальники на той час вимагали вже реформування всієї політичної системи. Правляча партія - "Національний фронт визволення" - взяла на себе зобов'язання провести загальнонаціональну конференцію, аби обговорити реформи і дострокові вибори, в яких сам Бутефліка зобов'язався не брати участь.

Однак найбільший вплив у країні досі мають армія та спецслужби, тому хвиля протестів за демократизацію Алжиру може продовжитися.

Проблеми в економіці

У 2011 році під час "Арабської весни" в країні відбувалися протести через безробіття і зростання цін на продукти. Бутефліка скасував надзвичайний стан, що тривав в цій країні майже 19 років внаслідок війни з ісламістами, виконавши головну вимогу опозиції.

Після перенесеного інсульту президенту вдалося перемогти на виборах, після чого він розформував розвідслужбу, замінивши багатьох співробітників особисто відданими йому людьми.

Масові протести почалися 23 лютого, після того як Бутефліка оголосив, що бажає переобратися на п'ятий термін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мільйони алжирців вимагали відставки Бутефліки під час протестів, що тривали з лютого

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільш активною під час протестів була молодь, яка страждає від безробіття та інших економічних негараздів

Під час протестів постраждали щонайменше 50 осіб, не менше 45 були затримані, у столиці поліція застосувала водомети для розгону студентів. Такі масові протести в країні пройшли вперше відтоді, як Бутефліка прийшов до влади у 1999 році.

Акції протесту організовуються в соцмережах, серед демонстрантів багато молоді. Саме серед молоді найбільше безробітних: понад 30% алжирців у віці до 30 років не мають роботи.

Хто такий Бутефліка

Абдельазіз Бутефліка перебуває при владі в країні вже 20 років. Він належить до вищої військової касти алжирського суспільства. Бутефліка - ветеран війни за незалежність проти Франції 1956-1962 років, під час якої він заробив собі величезний авторитет.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після перенесеного в 2013 році інсульту Бутефліка рідко з'являється на публіці, попередню присягу він приймав, сидячи в інвалідному кріслі, а потім кілька років публічно не виступав

Бутефліка прийшов до влади за підтримки військових після громадянської війни між військовим урядом та ісламістами в 1990-ті роки і розглядався тоді як об'єднувач країни.

Попередні вибори він вигравав з великим відривом від інших кандидатів, всі чотири рази опоненти заявляли про масові фальсифікації.

У 2008 році до конституції були внесені поправки, які дозволяли президентові залишитися при владі понад два терміни.

Всі ці роки йому вдавалося уникати широкого невдоволення населення завдяки високим світовим цінам на нафту.

В Алжирі було реалізовано кілька великих інфраструктурних проектів (в країні створена широка мережа трамвайного сполучення), будувалося дешеве соціальне житло, дрібний бізнес отримував кредити, які потім просто списувалися.

Зі зниженням цін на нафту країна почала відчувати фінансові труднощі. Бюджет не може оплачувати великі соціальні проекти, і в країні знову зростає безробіття.

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