Вибори 2019: Поліція розслідує можливу фальсифікацію виборів на Донеччині
Члени територіальної виборчої комісії в Мангушському районі Донецької області звернулися до поліції із заявою про фальсифікацію результатів виборів. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Члени ТВК повідомили, що дані про підсумки голосування, передані до ЦВК, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. За їхніми словами, різниця на користь одного з кандидатів збільшена у 9 разів.
Поліція відкрила провадження за статтею 158 Кримінального кодексу і встановлює людей, причетних до ймовірної фальсифікації.
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Мангушський район входить до територіального виборчого округу №60. До нього також належать Бойківський, Волноваський, Нікольський, Новоазовський райони, частина Лівобережного району міста Маріуполь.
Згідно з результатами виборів в окрузі №60, оприлюдненими на сайті ЦВК, Юрій Бойко набрав тут 35,7% голосів, Володимир Зеленський - 23,75%, Петро Порошенко - 19%, Олександр Вілкул - 8,34%, Олег Ляшко - 3,62%, Юлія Тимошенко - 3,26%.
Вільні та конкурентні вибори
1 квітня міжнародні спостерігачі, які працювали на виборах в Україні, заявили, що вибори були вільними і конкурентними, право на свободу вибору було дотримано
Поліція відкрила 61 кримінальну справу, пов'язану з порушенням на виборах.
Найбільше справ відкрили за такими статтями:
- Фальсифікація виборчих документів - 31,
- Порушення таємниці голосування - 12,
- Перешкоджання здійсненню виборчого права - 6,
- Терористичний акт - 4,
- Завідомо неправдиве повідомлення про замінування - 4.
2 квітня лідерка партії "Батьківщина" і кандидатка у президенти Юлія Тимошенко заявила, що не буде оскаржувати у судах результати першого туру виборів.
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