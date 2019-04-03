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Члени територіальної виборчої комісії в Мангушському районі Донецької області звернулися до поліції із заявою про фальсифікацію результатів виборів. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Члени ТВК повідомили, що дані про підсумки голосування, передані до ЦВК, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. За їхніми словами, різниця на користь одного з кандидатів збільшена у 9 разів.

Поліція відкрила провадження за статтею 158 Кримінального кодексу і встановлює людей, причетних до ймовірної фальсифікації.

Мангушський район входить до територіального виборчого округу №60. До нього також належать Бойківський, Волноваський, Нікольський, Новоазовський райони, частина Лівобережного району міста Маріуполь.

Згідно з результатами виборів в окрузі №60, оприлюдненими на сайті ЦВК, Юрій Бойко набрав тут 35,7% голосів, Володимир Зеленський - 23,75%, Петро Порошенко - 19%, Олександр Вілкул - 8,34%, Олег Ляшко - 3,62%, Юлія Тимошенко - 3,26%.

Вільні та конкурентні вибори

1 квітня міжнародні спостерігачі, які працювали на виборах в Україні, заявили, що вибори були вільними і конкурентними, право на свободу вибору було дотримано

Поліція відкрила 61 кримінальну справу, пов'язану з порушенням на виборах.

Найбільше справ відкрили за такими статтями:

Фальсифікація виборчих документів - 31,

Порушення таємниці голосування - 12,

Перешкоджання здійсненню виборчого права - 6,

Терористичний акт - 4,

Завідомо неправдиве повідомлення про замінування - 4.

2 квітня лідерка партії "Батьківщина" і кандидатка у президенти Юлія Тимошенко заявила, що не буде оскаржувати у судах результати першого туру виборів.

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