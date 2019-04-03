В Брунеї забиватимуть камінням за гей-секс та подружню зраду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гомосексуалізм в Брунеї вже був поза законом і карався 10 роками ув'язнення, але влада султанату вирішила зробити покарання більш жорстким

У султанаті Бруней 3 квітня набувають чинності поправки в законодавство, засновані на правилах шаріату. Нові закони передбачають смертну кару (забивання камінням) за подружню зраду та гомосексуальний секс, а за крадіжку відрубуватимуть руки.

За лесбійський секс передбачено інше покарання - 40 ударів палицею або 10 років ув'язнення.

ООН вимагає скасувати реформи, деякі знаменитості закликають бойкотувати готелі брунейських компаній.

Бруней зі вступом в силу нових законів став першою країною в Південно-Східній Азії, де закони шаріату почали діяти на національному рівні. Спостерігачі кажуть, що країна перетворюється в "азійську Саудівську Аравію".

Спочатку нові закони ухвалили у 2014 році, але вони довго не набували чинності. Їх ініціатором був султан Брунею Хассанал Болкіах.

Жорстокі закони критикують знаменитості, активісти закликають країни Заходу перервати дипломатичні зв'язки з султанатом і бойкотувати брунейські компанії. Розповідаємо, як розвивалися події.

У публічному виступі в середу султан Хассанал Болкіах закликав до "сильнішого" слідування ісламу.

"Я хочу, щоб позиції ісламського віровчення в цій країні зміцнювалися", - сказав він, не згадуючи нових законів, повідомляє AFP.

Гомосексуалізм вже є незаконним у Брунеї і карається строком до 10 років ув'язнення.

Гей-спільнота Брунею висловила шок і страх перед "середньовічними покараннями".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Султан Брунею Хассанал Болкіах є одним з найбагатших людей на планеті. Він запроваджує в країні норми шаріату

"Ви прокидаєтеся і розумієте, що ваші сусіди, ваша сім'я або навіть та добра стара леді, яка продає креветки з оливками біля дороги, не вважає, що ви людина, і було б вас забити камінням", - зазначив в коментарі ВВС на умовах анонімності один брунейський гей.

Бруней є монархією, яка заробила великі статки на експорті нафти та газу.

72-літній султан Хассанал Болкіах очолює Брунейське Інвестиційне Агентство, яке володіє відомими у світі готелями, такими як Dorchester в Лондоні та Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесі.

Цього тижня голлівудський актор Джордж Клуні та кілька інших знаменитостей закликали бойкотувати брунейські готелі.

"Бруней - це монархія, і, безумовно, ніякий бойкот не приведе до зміни цих законів. Але невже ми будемо платити їм за те, що вони порушують права людини?" - запитує актор.

"Кожен раз, коли ми в'їжджаємо в ці готелі, обідаємо або зустрічаємося з кимось в цих готелях, ми кладемо гроші в кишеню людям, які хочуть забивати до смерті камінням і батогами власних громадян", - вважає Клуні.

Бойкотувати готелі закликав і британський співак Елтон Джон, який вже багато років бореться за права ЛГБТ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джордж Клуні очолив кампанію проти брунейських готелів

"Забивати камінням до смерті за гомосексуальність або зраду огидно і аморально. Кожна людина на Землі має право на шанобливе ставлення і життя без страху", - написав у своєму Twitter колишній віце-президент США Джо Байден.

Студенти Школи східних і африканських студій Лондонського університету також закликали до перейменування шкільної будівлі, яка називається Галерея Бруней.

Правозахисна організація Amnesty International вимагає, щоб влада султанату негайно відмовилися від нових законів, які правозахисники називають "глибоко хибними".

Із закликом зупинити набуття чинності законами до Брунею звернулися Британія, Австралія, Франція та ООН.

Правляча династія Брунею володіє величезними статками, а його населення користується величезними державними виплатами і не платить податків.

Мусульмани становлять близько двох третин населення країни - це 420 тисяч.

У Брунеї дозволена смертна кара, але нікого не страчували з 1957 року.

Чи вперше в країні запроваджують ісламські закони?

Країна вперше запровадила закони шаріату у 2014 році, попри широке засудження, створивши подвійну правову систему як з шаріатом, так і з загальним правом.

Тоді султан сказав, що новий кримінальний кодекс набере чинності протягом декількох років.

Перший етап, який охоплював злочини, що караються тюремними ув'язненнями та штрафами, був реалізований у 2014 році.

Але в суботу уряд опублікував заяву на своєму веб-сайті, в якій йдеться, що заснований на шаріаті кримінальний кодекс буде повністю запроваджений у середу.

Міжнародна спільнота закликала країну змінити курс.

Організація Об'єднаних Націй назвала нове законодавство "жорстоким, нелюдським і принизливим".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад дві тертини населення Брунею є мусульманами

Що карається згідно з новим законодавством?

Смертна кара застосовуватиметься до таких злочинів, як зґвалтування, подружня зрада, содомія, грабунок, образа чи наклеп на пророка Мухаммеда.

За аборт передбачене публічне побиття, а за крадіжку відрубуватимуть руки.

Злочином вважається переконання та заохочення мусульманських дітей віком до 18 років "прийняти релігійні вчення, окрім ісламу".

Закон в основному стосується мусульман, хоча деякі аспекти застосовуватимуться до немусульман.

Чому влада пішла на такий крок саме зараз?

Є кілька теорій, але Метью Вулф, засновник правозахисної групи "Брунейський проект", вважає, що це може бути пов'язане з ослабленням економіки Брунею.

"Одна з теорій полягає в тому, що це - спосіб для уряду посилити свою владу в умовах послаблення економіки, що потенційно може призвести до деяких заворушень у майбутньому" - сказав пан Вульф.

"Пов'язаним з цим є інтерес (Брунею. - Ред.) до залучення більших інвестицій з мусульманського світу, а також більшої кількості ісламських туристів ... це можна розглядати як один із способів залучення цього ринку".

Зміни до кримінального кодексу були опубліковані на сайті генерального прокурора Брунею в грудні, але лише в кінці березня їх помітили представники громадянського суспільства, адже публічного оголошення не було.

За оцінкою американського журналу Oil and Gas Journal, Бруней знаходиться на четвертому місці в регіоні за запасами нафти. Основну частину енергоносіїв Бруней продає в Азії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бруней знаходиться на четвертому місці в регіоні за запасами нафти і це викликає підвищений інтерес Китаю

Цього року китайська компанія Zhejiang Hengyi Group планує відкриття в Брунеї НПЗ та нафтохімічного комплексу потужністю в 148 тисяч барелів на день.

"Режим все більше старається легітимізуватися як теократичний, і апелює до консервативної ісламської ідеології", - говорить Бріджіт Велш, експерт з Південно-Східної Азії з Університету Джона Кебота.

Потенційно Бруней може остаточно розгорнути свою економіку в бік Китаю, якщо Захід продовжить критикувати султанат чи накладе санкції.

Правозахисники сподіваються, що сусіди з регіону розкритикують Бруней через нові закони. Але досі вони цього не зробили.

Втеча ЛГБТ

Геї, лесбіянки та трансгендери почали емігрувати з країни кілька років тому, коли про запровадження шаріатського закону тільки стало відомо.

Тепер багато хто з них боїться за інших членів ЛГБТ-спільноти, що залишилися в країні.

"Я знав, що це станеться, але не думав, що так швидко", - розповідає гей з Брунею на ім'я Шахіраншаріффутдін.

Він додає, що для того, щоб звинуватити когось в содомії, за законами шаріату потрібні будуть серйозні докази, але ЛГБТ-спільнота живе в страху, адже кожен її член може виявитися першою жертвою нових законів.

"Я знала, що це станеться", - говорить Зоуі, жінка-трансгендер, що втекла з Брунею і тепер очікує рішення щодо заявки на притулок в Канаді.

"Наші запаси нафти закінчувалися, а султану потрібно було знайти спосіб контролювати економіку після запровадження нових податків і зменшення субсидій", - вважає вона.

"Страх смерті став реальним, а моя мрія про те, що сім'я прийме мене таким, який я є, так і залишилася мрією", - говорить Хайрул, 19-річний мусульманин-гей з Брунею.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.