Washington Post: чому Зеленський може програти

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У середу, 3 квітня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Як Україні вийти з "етнічної" пастки

З чого складається "100-денний план" Зеленського

Як назвуть первістка принца Гаррі та Меган Маркл

Який шоколад покращує кров'яний тиск

"Надзвичайно важке завдання"

Washington Post пише про те, що головним наслідком першого туру президентських виборів в Україні стало "відновлення етнічних електоральних відмінностей", які спричинили "розділення" країни та призвели до анексії Криму конфлікту на Донбасі.

Видання нагадує, що етнічне та регіональне голосування стало головним фактором в українській політиці після здобуття незалежності 1991 року.

Схід і південь традиційно голосували за проросійських кандидатів, а захід - за проєвропейських. Здавалося, що 2014 року Порошенку вдалося зламати цю традицію. Чинний президент переміг майже в усіх регіонах.

Втім, веде далі Washington Post, результати першого туру цьогорічних виборів свідчать про те, що не так сталося, як гадалося. Схід та південь з великим відривом підтримали Зеленського - "очевидно, найбільш проросійського з головних кандидатів".

Шоумен відкрито виступав проти заборони на в'їзд для російських артистів і проти заборони російських фільмів і серіалів. До минулого року Зеленський виступав виключно російською і визнавав, що Крим залишиться російським, поки при владі залишається Путін.

В разі перемоги, вважає видання, перед Зеленським постане "надзвичайно важке завдання", адже його російськомовні прихильники хочуть миру з Росією всупереч бажанням україномовних опонентів.

Водночас видання не вважає, що перемога коміку гарантована.

"Сумна реальність полягає в тому, що Україна насправді складається з двох націй, які потрапили в пастку всередині країни, та межує з панівною силою в регіоні, яка дуже сильно прагне того, щоб одна з цих націй домінувала", - пише Washington Post та пророкує, що незалежно від того, хто виграє президентські перегони, його "неймовірно важким завданням буде об'єднання по суті роздробленої країни".

"Пріоритети" Зеленського

Foreign Affairs пише про те, що Зеленський та його команда працюють над "100-денним планом". Зокрема, допомагають шоумену два колишніх українських міністра - Олександр Данилюк і Айварас Абромавічус.

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"Першим пріоритетом буде розв'язання проблеми корупції. Він почне з прибирання в судовій системі та відновлення незалежності антикорупційних інституцій", - каже Данилюк.

Екс-міністр додає, що співпраця з МВФ триватиме, адже вона є надзвичайно важливою через те, що вже цього року буде необхідно повертати кредити, які взяли за часів президентства Віктора Януковича.

Втім, веде далі Данилюк, перемога на президентських виборах сама по собі буде недостатньою для досягнення реальних результатів. Партія Зеленського "Слуга народу" також "мусить" виграти вибори до Верховної Ради в жовтні аби привести до влади "уряд реформаторів".

"Тоді, вважає Данилюк, Зеленський зможе виконати свій економічний порядок денний, який складається з розділення монополій, приватизації приблизно 3350 державних підприємств, дерегуляції промисловості, а також реформування ринку землі, трудового законодавства та податкового кодексу", - пише видання.

Однак, зауважує журнал, попри всю увагу до виборів президентських осінні вибори до парламенту "є ще більш важливими".

"Результат парламентських виборів, разом із президентськими, продемонструє, наскільки серйозним є прагнення України залишити в минулому систему, яка збагачує еліти та доводить до злиднів решту", - пише Foreign Affairs.

Єлизавета, Альберт чи Брекзит?

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Huffington Post пише про ставки на ім'я первістка принца Гаррі та Меган Маркл.

Зокрема, британська букмекерська компанія Landbrokes вважає, що найбільші шанси серед жіночих імен мають Єлизавета, Діана та Вікторія.

Представник компанії Алекс Апаті висловив припущення, що популярність імені Єлизавета пов'язана з тим, що герцогиня може народити 21 квітня, в день народження королеви Єлизавети Другої.

"Невипадково, що клієнти, які вважають, що чергова дитина в королівській родині народиться на день народження королеви, очікують, що Гаррі та Меган оберуть "Єлизавета" на іменному фронті", - каже Апаті.

Серед чоловічих імен найбільше ставок роблять на Альберта, Філіп, Артура і Джеймса.

Цікаво, що серед ставок з найменшими шансами на виграш фігурують політичні фігури та поточні події. Зокрема, ставки на імена Барак і Тереза мають коефіцієнт 100 до 1, Дональда 250 до одного, а поставивши 1 фунт на екзотичний "Брекзит" можна виграти відразу 500, пише Huffington Post.

В минулому букмекерські контори мали успіхи та невдачі при прогнозуванні імен новонароджених в британській королівській родині.

Зокрема, відразу три компанії вгадали ім'я первістка герцога та герцогині Кембриджських 2013 року - ставки на "Джордж" приймалися 3 до 1. Водночас ім'я брата Джорджа, Луї, було далеко не першим в списку фаворитів, додає Huffington Post.

Шоколад проти тиску

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Daily Mail пише про те, як споживання чорного шоколаду поліпшує кров'яний тиск "лише за один місяць".

Португальські вчені встановили, що шоколад із 90% вмістом какао має найкращий ефект, хоча свої переваги має й молочний із 50% вмістом.

"Португальські дослідники вважають, що цей ефект досягається завдяки тому, що в чорному шоколаді набагато більше потужних антиоксидантних флаванолів", - пише видання.

Під час досліджень вчені слідкували за станом 30 здорових дорослих у віці 18-27 років, які їли 20 грамів продукту протягом 30 діб.

Половина піддослідних споживала шоколад із 55% вмістом какао, а друга - з 90% вмістом. Крім того, їм забороняли їсти їжу, багату на флаванол. За 30 днів до експерименту і 2 дні після нього в учасників перевірили частоту серцебиття, пульс та ригідність артерії.

"Результати, опубліковані в журналі Nutrition, показали, що всі учасники значно поліпшили свій кров'яний тиск, але наслідки для групи, яка споживала шоколад із вищим вмістом какао були значно краще", - пише видання.

Вчені сподіваються, що їхнє дослідження підтримає споживання шоколаду як превентивний засіб для запобігання сердечних хвороб, пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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