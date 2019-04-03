Вибори 2019: єдиний округ, де все ще рахують голоси
Центральна виборча комісія опрацювала вже 99,99% протоколів із виборчих дільниць на першому турі виборів президента України.
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Результати за підсумками підрахунку 99,99% протоколів такі:
- Володимир Зеленський - 30,24%
- Петро Порошенко - 15,95%
- Юлія Тимошенко- 13,40%
- Юрій Бойко - 11,67%
- Анатолій Гриценко - 6,91%
Досі не опрацьовані дані тільки з одного округу - № 94 у Київській області, до якого входять Васильківський та Обухівський райони.
На цій дільниці порахували 98,52% голосів.
Після того, як комісія доопрацює решту, ЦВК зможе оголосити попередні результати виборів.
До 10 квітня включно ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і опублікувати остаточні результати першого туру.
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