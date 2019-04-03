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Центральна виборча комісія опрацювала вже 99,99% протоколів із виборчих дільниць на першому турі виборів президента України.

Результати за підсумками підрахунку 99,99% протоколів такі:

Володимир Зеленський - 30,24%

Петро Порошенко - 15,95%

Юлія Тимошенко- 13,40%

Юрій Бойко - 11,67%

Анатолій Гриценко - 6,91%

Досі не опрацьовані дані тільки з одного округу - № 94 у Київській області, до якого входять Васильківський та Обухівський райони.

На цій дільниці порахували 98,52% голосів.

Після того, як комісія доопрацює решту, ЦВК зможе оголосити попередні результати виборів.

До 10 квітня включно ЦВК має завершити підрахунок голосів за протоколами з мокрими печатками і опублікувати остаточні результати першого туру.

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