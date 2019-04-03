Близнюки не зізналися, хто з них батько дитини. Аліменти платитимуть обидва

Копирайт изображения Reuters Image caption Чоловіки відмовились зізнатись, хто батько дитини

Суд у бразильському штаті Гояс наказав двом чоловікам — ідентичним близнюкам — виплачувати аліменти на дитину, оскільки ДНК-тест на батьківство в їхньому випадку не дав чіткого результату.

Відповідачі відмовилися добровільно повідомити, хто з них двох є батьком дівчинки — таким чином вони сподівалися уникнути виплати аліментів на утримання дитини.

Брати-близнюки — в матеріалах суду їхні імена позначені як Фернандо і Фабрісіо, а прізвище не розкривається відповідно до вимог закону — ходили на побачення з жінками по черзі, видаючи себе один за одного — тому мати дівчинки не знає, від кого з них двох вона завагітніла.

Суддя заявив, що приховуючи правду, відповідачі позбавили дівчинку права знати, хто є її біологічним батьком. Суд постановив вписати у свідоцтво про народження в графу "батько" імена обох чоловіків.

Кожен з близнюків буде виплачувати на утримання дитини 230 реалів (близько 60 доларів США) щомісяця — ця сума становить 30% від мінімальної зарплати в Бразилії.

Таким чином, дівчинка буде отримувати у два рази більше аліментів.

Image caption ДНК-тест у випадку ідентичних близнюків, як слід було очікувати, не дав однозначної відповіді

"Один з відповідачів намагався зловмисно ввести суд в оману і приховати факт свого батьківства. Згідно із законом, така мерзенна поведінка має бути покарана", - заявив суддя.

У матеріалах справи стверджується, що близнюки використовували свою схожість, аби обманювати жінок — ходили на побачення, видаючи себе один за одного, щоб кожен мав можливість бути з якомога більшою кількістю партнерок.

Коли "подруги" ловили їх на зраді, брати також користувалися своєю схожістю як прикриттям, заявляючи розгніваним жінкам: "Це був не я, це він".

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